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Внасят промени в изборния кодекс, възстановяват машинния вот

Ще отпаднат район "Чужбина" и ограничението от 20 секции

07.07.2026 | 15:30 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Прогресивна България" внася днес предложения за промени в Изборния кодекс, които включват възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., отпадане на избирателен район „Чужбина“ и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз (ЕС). Това съобщи председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов. 

Той посочи, че предвиждат в секции под 300 души да се гласува на хартия, а в секции над 300 души – изцяло машинно. Предвиждаме обезпечаване с допълнителни машини и с бюлетини, в случай на форсмажорни обстоятелства, каза Витанов. 

Отпада избирателен район „Чужбина“ по начина, по който беше предвиден, защото първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо и излишно затормозява избирателния процес, каза председателят на ПГ на ПБ. 

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Отпада и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на ЕС, защото беше продиктувано от тяснопартийни интереси и беше, меко казано, дискриминационно, коментира още той. 

За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателството преди края на сесията, даже преди края на месеца, каза още Петър Витанов.

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