Внасят промени в изборния кодекс, възстановяват машинния вот

"Прогресивна България" внася днес предложения за промени в Изборния кодекс, които включват възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., отпадане на избирателен район „Чужбина“ и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз (ЕС). Това съобщи председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов.

Той посочи, че предвиждат в секции под 300 души да се гласува на хартия, а в секции над 300 души – изцяло машинно. Предвиждаме обезпечаване с допълнителни машини и с бюлетини, в случай на форсмажорни обстоятелства, каза Витанов.

Отпада избирателен район „Чужбина“ по начина, по който беше предвиден, защото първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо и излишно затормозява избирателния процес, каза председателят на ПГ на ПБ.

Отпада и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на ЕС, защото беше продиктувано от тяснопартийни интереси и беше, меко казано, дискриминационно, коментира още той.

За цел си поставяме нещо амбициозно – да приключим с изборното законодателството преди края на сесията, даже преди края на месеца, каза още Петър Витанов.