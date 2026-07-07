Киберпрестъпници откраднаха 4 млн. евро от гръцка компания, прехвърлиха ги у нас

Известна гръцка корабна компания се сблъска с дигитален кошмар, след като организирани киберпрестъпници успяха да откраднат 4 млн. евро от корпоративните ѝ средства.

Чрез специализирания метод за компрометиране на бизнес имейли (BEC) престъпниците незаконно прехвърлиха средствата към банкова институция в България, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Според наличната информация парите първоначално са попаднали в сметките на фирма в България, собственост на 27-годишен германски гражданин, а като управител е фигурирала 49-годишна жена.

Въпреки това незабавната и координирана намеса на Дирекцията за борба с киберпрестъпленията, Органа за борба с изпирането на пари, отдела на Европол и участващите банки предотврати фрагментирането на средствата в по-малки сметки.

В резултат на това цялата сума беше незабавно замразена и възстановена.

Разследването започва през август 2025 г.

Заплетеният случай започна да се разплита след подаване на жалба през август 2025 г. Както показа щателното разследване, извършителите са успели да проникнат в електронната комуникация между корабната компания и швейцарска кредитна институция.

След това те са създали "клонинг" на оригиналния корпоративен имейл, който е бил почти идентичен. Използвайки фалшиви документи и виртуални платежни нареждания, те са извършили незаконния превод на 4 млн. евро.

По този случай е образувано досъдебно производство за компютърна измама в особено големи размери и незаконен достъп до компютърни системи, което вече е предадено на компетентната прокуратура.

Атаките за компрометиране на бизнес имейли (BEC) са сред най-разпространените електронни измами, насочени към бизнеса по целия свят.

Начинът на действие на измамниците обикновено се основава на следните стъпки:

Идентифициране на слабости в информационните системи на компанията.

Неоторизиран достъп до корпоративни имейли и тихо наблюдение на кореспонденцията с цел проследяване на финансовите транзакции.

Използване на компрометираните акаунти или създаване на техни почти идентични копия.

Намеса в комуникацията, изпращане на подвеждащи съобщения и промяна на банковите данни на бенефициента.

При този метод паричните суми попадат в ръцете на самите извършители, без страните по сделката веднага да осъзнаят, че са станали жертва на измама.