Киберпрестъпници откраднаха 4 млн. евро от гръцка компания, прехвърлиха ги у нас

Известна гръцка корабна компания се сблъска с дигитален кошмар, след като организирани киберпрестъпници успяха да откраднат 4 млн. евро от корпоративните ѝ средства.
Чрез специализирания метод за компрометиране на бизнес имейли (BEC) престъпниците незаконно прехвърлиха средствата към банкова институция в България, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.
Според наличната информация парите първоначално са попаднали в сметките на фирма в България, собственост на 27-годишен германски гражданин, а като управител е фигурирала 49-годишна жена.
Въпреки това незабавната и координирана намеса на Дирекцията за борба с киберпрестъпленията, Органа за борба с изпирането на пари, отдела на Европол и участващите банки предотврати фрагментирането на средствата в по-малки сметки.
В резултат на това цялата сума беше незабавно замразена и възстановена.
Разследването започва през август 2025 г.
Заплетеният случай започна да се разплита след подаване на жалба през август 2025 г. Както показа щателното разследване, извършителите са успели да проникнат в електронната комуникация между корабната компания и швейцарска кредитна институция.
След това те са създали "клонинг" на оригиналния корпоративен имейл, който е бил почти идентичен. Използвайки фалшиви документи и виртуални платежни нареждания, те са извършили незаконния превод на 4 млн. евро.
По този случай е образувано досъдебно производство за компютърна измама в особено големи размери и незаконен достъп до компютърни системи, което вече е предадено на компетентната прокуратура.
Атаките за компрометиране на бизнес имейли (BEC) са сред най-разпространените електронни измами, насочени към бизнеса по целия свят.
Начинът на действие на измамниците обикновено се основава на следните стъпки:
- Идентифициране на слабости в информационните системи на компанията.
- Неоторизиран достъп до корпоративни имейли и тихо наблюдение на кореспонденцията с цел проследяване на финансовите транзакции.
- Използване на компрометираните акаунти или създаване на техни почти идентични копия.
- Намеса в комуникацията, изпращане на подвеждащи съобщения и промяна на банковите данни на бенефициента.
При този метод паричните суми попадат в ръцете на самите извършители, без страните по сделката веднага да осъзнаят, че са станали жертва на измама.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.