Зърнопроизводителите у нас очакват една от най-скъпите реколти от десетилетия насам.

Високата себестойност на продукцията тази година се дължи на огромните разходи за горива, семена, торове, повишените заплати, услуги и ренти.

"Големият проблем е в себестойността на това, което произвеждаме. Европейските изисквания за екология повишават разходите ни. Разходът за труд е на високи нива, рентите в Европа са високи. Най-големият проблем е политиката на Европа към военните конфликти, затваря се към най-големите доставчици. Русия и Беларус са огромни производители на евтини торове, които вече не достигат до Европа", обясни председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в "България сутрин".

По думите му войната в Иран е довела до повишаване на цените на природния газ и амоняка, което допълнително оскъпява реколтата заради скъпите торове.

"Продаваме на международните борси, не можем да повлияем на цената, тя е еднаква за всички.

Европейският производител произвежда най-скъпо от целия свят, а продава конкурентно.

Цената на международните борси е по-ниска от себестойността. Разликата я поемат запасите", подчерта Проданов за Bulgaria ON AIR.

Гостът изтъкна, че в момента пшеницата е на цените от преди 15-20 години, малко над 150 евро за тон.

"От друга страна, всички виждат на каква цена е хлябът. Има висока печалба, но тя не в производителя на зърно. България произвежда изключително качествена пшеница. Има достатъчно зърно за качествен хляб", каза още Проданов.

Събеседникът посочи, че

произвеждаме около 4-5 пъти повече зърно от необходимите ни за консумация.

В същото време качеството тази година е малко по-лошо в сравнение с миналата година, основно заради валежите.

Проблемът е, че заради по-ниското качество българската пшеница няма да може да участва на всички търгове от държавите консуматори, отбеляза Проданов.

"България няма проблем с това да намери пазар на зърното, проблемът е в цената. Държавата трябва да се съсредоточи върху това да влияе на себестойността, на която произвеждаме. България зърно не е внасяла в последните 20 години. Украинските производители ни изместиха от пазарите в Европа заради по-ниската цена", заяви председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите.

Според Проданов е крайно време държавата да свърши няколко неща: "законодателството в поземлените отношения е насипно и под всякаква критика; напояване - нещо, което в България няма; коопериране и представителност на земеделските асоциации".

"Имаме нужда от сериозни стимули, за да се кооперираме.

Да видят производителите ползите в начален етап. В цяла Европа се кооперират производителите", поясни Проданов.

По думите му пречката е, че в сектора производителите са достатъчно големи, за да съществуват самостоятелно. Могат сами да си закупят техниката и да осигурят целия цикъл на производство.