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Синдикати и ВУЗ-ове искат скок на заплатите на младите асистенти

12 клас е празен учебен процес за учениците, смята проф. Лиляна Вълчева

07.07.2026 | 14:37 ч. 13

Синдикати и държавни университети настояват от 1 септември заплатите на младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. 

Темата беше обсъдена с браншовите организации, студентските съвети и ректори на държавни ВУЗ-ове, в присъствието на министъра на образованието проф. Георги Вълчев.

"Петте процента са уговорени до края на 2026 г. 

Нашето желание беше от 1 септември за последните 4 месеца още 5% да има, ако не за цялата система, поне за младите колеги. Ще станат 10% конкретно до края на годината, което не е кой знае какво. Ние ги привлякохме в системата, искаме и да ги задържим", заяви председател на Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ проф. Лиляна Вълчева в "България сутрин".

От 0,64% през 2025 г. държавната субсидия сега е 0,53%, информира тя.

"Настояваме всичко да се случва плавно, а не скокообразно, а ние слизаме надолу. Анализите показват, че България се увеличава все повече до европейските си партньори. Защо вместо да задържим младите хора, ще ги изпуснем от системата", попита проф. Вълчева.

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Системата е реформирана на високо ниво, но от 33 висши държавни заведения 30 са на минус.

"Трябва да имаме около 400 млн. заработени евро, редуцираме ги, тъй като държавата е в сериозна ситуация. Държавата е ощетила заработеното от нас с 20,8 млн. евро. Заради труда на моите колеги и усилията на учащите, ще настояваме да получим заплащането", коментира гостът за Bulgaria ON AIR.

Липсва диалог с Министерството на финансите, според проф. Вълчева.

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"12 клас е празен учебен процес за учениците

и те не се насочват с желание нито да учат, нито да работят. Имат един срок, вторият е някакви допълнителни дейности. Предлагаме вторият срок да бъде споделен между учителите и преподавателите в университетите", каза синдикалистът.

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