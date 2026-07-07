Втори ден вълна от атаки за бомби в съдебните палати и институции

Втори ден вълна от сигнали за бомби в съдебните палати на страната, вдигат на крак полицаите. Сигналите са със заплашителни имейли за поставени взривни устройства.

От Съдебната палата в София съобщиха, че в 10,30 ч. отново е получено такова писмо, което е наложило евакуацията на сградата, докато бъде проверена.

По същото време аналогични имейли са получени в съдебните палати в Хасково, Ловеч, Смолян, Шумен, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Монтана.

Имейли за поставени взривни устройства са получени и днес в някои институции в Разградско, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

По думите ѝ проверки се извършват в сградите на Съдебна палата, Окръжна прокуратура, Дирекция "Социално подпомагане" в Разград и в Многопрпфилната болница за активно лечение в Кубрат. Болницата няма да бъде евакуирана. На някои места работният процес е възстановен след извършване на проверките, допълни Георгиева.

В Смолян съобщението е било изпратено на електронните пощи на окръжния съд и окръжната прокуратура. Текстът му гласи: „С разрешението на Бог поставих бомба във вашия съд“, докато вчера съобщението е било „С разрешението на Аллах поставих бомба във вашия съд“.

Съдебната палата в Стара Загора ще бъде затворена до 14 ч., съобщиха от пресцентъра на окръжния съд. Всички институции в сградата са преустановили дейността си, а отложените дела ще бъдат насрочени повторно, като страните ще бъдат надлежно призовани.

Отново има постъпили злоумишлени сигнали към Община Варна и Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна за поставени взривни устройства, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Сигнали са постъпили и към болнични заведения, допълват от полицията.

Към момента се извършват проверки по подадените сигнали.

В Плевен са получени четири злонамерени сигнала за поставени бомби в сградите на Общината, Съдебната палата, болницата и социалното подпомагане. Проверките там са приключили и институциите продължават работата си в нормален режим.

Русе също не се размина без заплахи. Един от подадените фалшиви сигнали бе за поставено взривно устройство в сградата, където се помещават центърът за административно обслужване към териториалното поделение на НОИ в Русе и дирекция "Социално подпомагане". Служителите бяха евакуирани.

Според киберексперта Ясен Танев случилото се не трябва да се разглежда като поредица от изолирани заплахи, а като координирана хибридна атака срещу държавата.

"Тяхната цел е да се изпита оперативната устойчивост на българската публична администрация и способността ѝ да реагира на асиметрични заплахи - съобщение блокира работата на държавата и поставя нейните органи под стрес“, коментира той пред bTV.

В понеделник такива сигнали затвориха и спряха временно работата в съдебните палати в София, Бургас, Ямбол, Разград, Стара Загора, Смолян, Търговище, Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Видин, Хасково, Софийска област, Кърджали, Шумен, Плевен, Монтана и Габрово.

И вчера заплахите бяха получени преди обед по електронните пощи на институциите. Служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки.