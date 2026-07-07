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Пеевски: Подкрепяме постигнатото замразяване на договора с "Боташ"

Според лидера на ДПС Турция е показала жест на добросъседство

07.07.2026 | 14:30 ч. Обновена: 07.07.2026 | 14:31 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Изразяваме удовлетворение от информацията за постигнатото на среща с българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган замразяване на договора с "Боташ" за 15 месеца. 

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

Споделяме заявеното основание за замразяването на договора с това, че България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се казва в позицията.

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Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България, посочва още Пеевски, цитиран в позицията.

След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха вчера от пресслужбата на Министерския съвет.  

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Тагове:

Пеевски подкрепяме постигнатото замразяване договора Боташ
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