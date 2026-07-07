Кучета обезобразиха жена в Самоков, собственикът е задържан

Жена е пострадала тежко, след като е била нападната от две кучета в Самоков. Инцидентът е станал около 16:00 часа вчера на ул. „Цар Борис III“, съобщи Нова тв.

По първоначални данни жената се разхождала по улицата, когато била атакувана от двете животни, които били водени от мъж. След подаден сигнал на място незабавно са изпратени полицейски екипи.

Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и шията. Още няма информация за състоянието ѝ.

След инцидента собственикът на кучетата е напуснал мястото, но впоследствие е бил бързо установен от служителите на реда и задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.