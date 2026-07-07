Около 4 млн. евро на месец ще е допълнителният приход от скока на винетките

От месец август шофьорите ще плащат с 30% по-скъпи винетки.

Средно около 4 млн. евро на месец ще бъде допълнителният приход от увеличението, изчисли директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Той изтъкна в ефира на "България сутрин", че от 1 юли в 7 държави в ЕС е имало актуализация на цените, а в България закъснява с месец заради административни пречки.

"Очакваме тези средства да бъдат инвестирани в подобряване на българските пътища. Предстои да оценим всеки метър от пътната мрежа какъв е неговият приход. Да видим къде има интензивно изхабяване, където приходът е по-голям, да видим къде са червените зони с недостиг на финансиране, говори се все повече за концесиониране", заяви проф. Асенов.

Анализът ще е готов до края на август. Това ще даде обективна база за промяна на модела на финансиране. По думите му сегашният метод - даване на пари, които да бъдат усвоени, няма да доведе до подобряване на качеството на услугата.

В ефира на Bulgaria ON AIR директорът на Националното тол управление даде пример за несправедливо плащане на една и съща цена: ако един човек изминава с автомобил 50 км на седмица по път ниска категория, той не трябва да плаща същото като бизнес пътуване от София до Бургас 3 пъти седмично.

Промяната в начина на таксуване трябва да е готова до 2030 година.

Като пример за такава той посочи Хаинбоаз с над 3000 тежкотоварни камиона на денонощие.

"Финансира се като пътя Русе - Кубрат, където натоварването не е същото. В бюджета за 2027 г. да бъдат въведени участъци, в които толът да е с по-висока ставка като доказваме, че разходите за поддържка са по-големи в сравнение с друг такъв участък в равнинна зона", посочи проф. Асенов.

Като друг проблем той посочи голямата фрагментация на пътищата в България, които са проектирани така, че достигнат "до всяка барачка" и това създава проблеми при поддръжката и пътната безопасност.

По думите на госта общият пазар и стандарти ни налагат определени регулации, свързани с пътната безопасност и страната ни влиза в ритъм с новите стандарти за мантинели, пътища.

Резултатите от контрола на тежкотоварни автомобили в изпреварващата лента показват превъзпитателната роля на санкциите.

"За една седмица има над 2000 нарушители. През първите дни 500, вчера 270. Популяризирайки го и говорейки, че това поведение вече се санкционира 7/24, дава ефект. Това е подходът - насищането с технически средства е един елемент да се влияе върху рисковите фактори на пътя", каза проф. Олег Асенов.

Той подчерта, че мерките трябва да влияят и на манталитета на шофьорите, а каузата за намаляване на жертвите по пътищата да бъде обща и цивилизационен избор.