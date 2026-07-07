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Петър Витанов: Замразяването на "Боташ" е сериозен икономически пробив за България

Според него договорът е бил сключен при различна международна обстановка

07.07.2026 | 13:30 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Доколкото ми е известно, параметрите ще бъдат оповестени малко по-късно, но без съмнение анонсите първоначално говорят за сериозен пробив в положителен аспект от икономическа гледна точка за България. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти в парламента относно договореното замразяване на договора с "Боташ". 

След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

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В отговор на въпросите на опозицията защо, като този договор е бил толкова изгоден за България, сега се замразява, Петър Витанов обясни, че този договор е бил сключен при съвсем други обстоятелства, в съвсем друга международна обстановка, когато се е говорело, че руски газ повече няма да има никъде. "Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха, следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Румен Радев. Толкова е просто", коментира Витанов.  

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Мисля, че с воля се постигат добри резултати и когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност е от много голяма полза за България всичко това, което е предоговорено, каза Витанов.  

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Петър Витаянов Боташ договор замръзяване сериозен икономически пробив България
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