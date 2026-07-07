Атанасова, "Боташ", бюджетът... доста системи в държавното управление не работят

Депутатите работят с пълна пара за приемане на бюджета и със заканата от управляващата партия, че няма да почиват това лято.
"Нормално е да има проактивни действия по "Боташ" от страна на Радев и правителството. Той искаше да докаже, че договорът работи и може да бъде полезен. За да бъде спрян, има нещо, което е трудно да се пренареди веднага. Даден е въздух на правителството, за да пренареди тези неща", заяви политическият психолог проф. Антоанета Христова в "България сутрин".
По думите на изпълнителния директор на "Галъп интернешънъл Болкан" д-р Петко Петков
информацията около "Боташ" е доста обрана.
"За хора, които се возят в кабриолети със знойни мадами, може би е успешен този договор, за българските граждани не е. Радев в момента притъпява ударите върху "Боташ". Договорът със сигурност не е изгоден за България. Въпросът е защо Радев и екипът му не обясниха пред обществото. Българските политици не смеят да излязат пред хората и да бъдат честни", коментира той за Bulgaria ON AIR.
Според проф. Христова,
Илияна Йотова е най-логичният кандидат на "Прогресивна България" за президент,
а останалите партии ще имат много малък ход.
Десни в България няма - десницата у нас е 1%, посочи тя.
"Бюджетът не е на това правителство, а на миналото. Той на практика завършва политиките от миналото правителство. Следващият ще бъде на това правителство. При Радев винаги е запазена информацията повече за него. Има много търпение целта да попадне в мушката и след действието всички разбират резултата. Скандалът с Десислава Атанасова е важен, защото новото правителство дойде след протести заради две имена, които изискват проверки. Ще бъде сезирана Европа, ще бъдат искани оставки", коментира политическият психолог.
Сегашният изявен лидер за президентския пост е Николай Ненчев, защото той е единственият заявил се кандидат, отбеляза д-р Петков.
"Хората с ТЕЛК в МВР са повече, отколкото във военните болници в Киев.
Има доста системи в държавното управление, които не работят. Случаят с Десислава Атанасова прилича на изместване на фокуса. Трябва да има баланс - от една страна не трябва да навлизаме толкова дълбоко в личното пространство, от друга страна публичните фигури трябва да знаят, че обществото се интересува от тях. Такъв казус е тест за институциите дали могат да работят под натиск и да покажат ниво. Да извършват безпристрастно разследване и да представят данни", анализира той.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.