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Тежка катастрофа на "Хемус", има загинал и ранени

Инцидентът е станал между Шумен и Нови пазар

07.07.2026 | 13:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа е станала в участък на автомагистрала "Хемус" между Шумен и Нови пазар, където се извършват ремонтни дейности, съобщават от МВР. 

Ударили са се лек автомобил и микробус, като при инцидента има загинал и ранени. Към мястото на катастрофата са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

Въвежда се временна организация на движението от и към Варна през АМ „Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през път I-2 (старият път от Шумен за Варна – б.а.). 

Екипи на полицията са насочени да регулират движението. 

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