Тежка катастрофа на "Хемус", има загинал и ранени

Тежка катастрофа е станала в участък на автомагистрала "Хемус" между Шумен и Нови пазар, където се извършват ремонтни дейности, съобщават от МВР.

Ударили са се лек автомобил и микробус, като при инцидента има загинал и ранени. Към мястото на катастрофата са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

Въвежда се временна организация на движението от и към Варна през АМ „Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар. Водачите се пренасочват през път I-2 (старият път от Шумен за Варна – б.а.).

Екипи на полицията са насочени да регулират движението.