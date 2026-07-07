2673 нарушения на камиони за седмица: "Диагнозата е липса на контрол"

По официални данни, предоставени на Европейския център за транспортни политики, само за периода от 30.06.2026 г. до 06.07.2026 г. става ясно, че са установени 2 673 нарушения при тежкотоварни моторни превозни средства. Това съобщава експертът Диана Русинова.

От тях 2 145 са за движение в лента за изпреварване, където това е забранено, 399 са за неплатен тол, 107 са за претоварване, 7 са за движение в аварийна лента, а 15 са за неизползване на обезопасителни колани. Тези данни може и да ви се струват като статистическа подробност, но всъщност те са диагноза за системен проблем, коментира Русинова.

В България отново се прави опит разговорът за тежките пътни инциденти да бъде заключен само в една тема - инфраструктурата. Европейският център за транспортни политики многократно е обръщал внимание именно на състоянието на инфраструктурата като ключов елемент от системата за безопасност по пътищата. Състоянието на настилката, маркировката, ограничителните системи (мантинелите) и организацията на движението са ключови фактори за безопасността и това е неоспорим факт.

Но когато тежкотоварен автомобил изпреварва на място, на което това е забранено, претоварен е, не е заплатил дължимата тол такса, техническото състояние на превозното средство не отговаря на минималните изисквания или водачът не спазва времената за управление и почивка, вече не говорим само за лошото състояние на пътищата. Говорим за контрол. Или по-точно - за липсата му.

На 1 юли беше съобщено, че Националното тол управление започва да регистрира нарушенията на тежкотоварни автомобили при движение в изпреварващата лента, като доказателственият запис се предоставя на МВР за последващи действия. Това означава, че държавата вече разполага с технически инструмент, чрез който вижда и заснема нарушителите. Въпросът, обаче, е какво правят контролните органи с тези данни?

Паралелно с информацията за нарушения виждаме и серия тежки инциденти с камиони. На 22 юни на АМ "Струма" при Кочериново товарен автомобил застига и удря друг товарен автомобил. На 24 юни на АМ "Тракия" край Ямбол тежкотоварен автомобил премина през мантинелата и удри лек автомобил, като загинаха трима души, от които две деца. На 25 юни камион премина през мантинела и се удри в автомобил в района на Мало Бучино. На 26 юни водач на камион катастрофира на АМ "Тракия" в района на Карнобат. На 3 юли две катастрофи с тежкотоварни камиони блокираха движението по АМ "Хемус" край София за часове.

На този фон Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" продължава да изглежда като контролен орган, който работи в административен режим, а не в режим на реален контролен орган или още като важно звено от общите усилия за пътна безопасност.

Официално посоченото работно време на агенцията е понеделник-петък от 09:00 до 17:30 ч., а на страницата с контакти изрично е посочено, че телефоните работят в установеното работно време в делнични дни, с изключение на автоматични линии за приемане на съобщения. Проблемът е в това, че тежкотоварният трафик не се движи само в делнични дни и не спира след 17:30 ч. Камионите не изчакват администрацията да отвори, за да тръгнат по магистралите.

Тук е големият институционален проблем. ИААА има отношение към обществения превоз на товари, техническата изправност, превозите на опасни товари, водачите, квалификацията, режимите и контрола върху транспортната дейност. МВР има отношение към поведението на пътя и санкционирането на нарушенията. Националното тол управление вече установява конкретни нарушения. Ако тези три системи не работят като една превантивна мрежа, резултатът е предвидим: нарушенията се натрупват, рискът се повишава, а обществото научава за проблема чак когато има катастрофа, жертви и тапи по пътищата ни.

Затова е недопустимо акцентът да се измества само към инфраструктурата. Това показва или непознаване на материята, или удобен опит да се прикрие безпомощността и липсата на реална воля за работа от страна на контролните органи. Пътната безопасност не е само асфалт и мантинели. Тя е и контрол върху водача, превозвача, товара, техническото състояние, спазването на забраните, режима на движение и последващата санкция. Без това и най-добрият път може да се превърне в място на тежък инцидент.

Разследването на причините за всяка катастрофа е необходимо. Но истинската роля на държавата не е да обяснява защо са загинали хора. Истинската роля е да не се стига до загинали хора. Това означава превенция или контрол преди инцидента, а не оправдания след него.