Софи Кънингам, която стана меме кралица само с един пръст (СНИМКИ+ВИДЕО)

Само за малко повече от година Софи Кънингам се превърна от баскетболистка с нишова онлайн публика в едно от най-разпознаваемите лица на женския отбор на Indiana Fever - играч, който едновременно вкарва тройки, пази съотборничките си и храни интернет с... готови за употреба мемета.

Популярността ѝ избухна покрай Кейтлин Кларк. Кънингам първо привлече вниманието като човекът, който не се страхува да влезе в конфликт, когато най-голямата звезда на Fever бъде ударена, провокирана или поставена под напрежение. Оттам нататък образът ѝ се изчисти почти сам - отчасти гард стрелец, част телохранител, отчасти любим хаотичен герой на WNBA феновете.

Тя е твърда на терена, шумна и готова да се хвърли в сблъсък. После излиза пред камерите усмихната, спокойна и почти слънчева. Какъв контраст, а?

Как Софи Кънингам стана меме кралица?

Меме славата на Кънингам не идва само от това, че е агресивна на игрището. Такива състезателки има много. При нея работи друго. Тя не изглежда като човек, който играе роля, а просто не може... да не реагира. В ерата на WNBA, в която всеки фал, поглед и размяна на реплики се режат на клипове за X, TikTok и Instagram, Софи се оказа идеална за интернет: изразително лице, бързо палещ се фитил, вярност към отбора и действия, които не ги мисли особено.

Най-големият ѝ меме момент дойде в мача между Indiana Fever и Phoenix Mercury на 22 юни 2026 г. След напрегната размяна на реплики между Кейтлин Кларк и ДеУана Бонър, Кънингам не влезе в театрален скандал и не направи нещо особено сложно. Тя просто... застана срещу Бонър и започна да я сочи с пръст, мълчаливо и много упорито.

И понеже интернет обича точно такива абсурдно прости кадри, моментът се превърна в меме почти веднага. Кънингам сочи Бонър - и изведнъж това вече не е просто WNBA ситуация, а универсална картинка за всякакви житейски случаи - когато знаеш кой колега е объркал всичко в таблицата Excel, в петък, в 16:59 часа; когато майка ти пита кой счупи вазата и изпортиш брат си или когато целия клас иска да бяга, но един човек прецаква работата... Да. Схващате за какво става въпрос.

Самата Кънингам по-късно се пошегува, че жестът е бил "най-глупавото нещо", което е правила, но точно това го направи още по-добро.

Коя е тя зад твърдата външност?

Софи Кънингам е родена на 16 август 1996 г. в Колумбия, Мисури. Висока е около 1.85 м и играе като гард. Влиза в WNBA през 2019 г., когато Phoenix Mercury я избира под номер 13 в драфта.

Преди професионалната лига тя е звезда в Университета на Мисури, където играе за Missouri Tigers и още тогава си изгражда репутация на състезателка, която няма да бъде удобна за никого. Физически подготвена, емоционална, шумна, но и достатъчно талантлива, за да не остане само "дразнител" за съперниците.

Кънингам идва от семейство, в което спортът е част от ежедневието. Тя е израснала в дом, пълен с жени, които съчетават състезанията с работа около царевичната реколта и ездата. Цялото ѝ семейство е свързано с Университета на Мисури, а тя и сестра ѝ Линдзи продължават традицията именно в баскетбола.

Кейтлин Кларк: "Тя има добро сърце, но на терена е свирепа"

Откровеният характер на Кънингам, опитът ѝ под напрежение и очевидният ѝ инстинкт да пази Кейтлин Кларк я превърнаха в една от най-интересните фигури около Fever.

"Нещото, което ценя най-много в Софи, е, че тя никога не се плаши от момента. Всеки път се издига до ситуацията. Тя ще пази гърба на съотборничките си. Обича, когато сме притиснати до стената, защото тогава тя ще бъде човекът с най-силния глас. Ще бъде там, ще се бори и ще се хвърля, независимо каква е ситуацията. Това е същата Софи. Вероятно всеки отбор в тази лига би дал мило и драго, за да има такава състезателка. Тя има добро сърце, но когато стъпи на терена, е свирепа, огнена. Ще направи всичко, за да помогне на отбора ни да спечели", каза Кларк пред репортери през април.

От Phoenix Mercury до Indiana Fever

В драфта на WNBA през 2019 г. Кънингам е избрана от Phoenix Mercury. Там прекарва първите шест сезона от кариерата си и постепенно се превръща в опитна ротационна състезателка - не непременно най-голямата звезда на отбора, но играч от типа, който треньорите обичат, защото може да даде енергия, стрелба и характер.

През 2025 г. тя преминава в Indiana Fever - отбор, който вече живее под много по-силна светлина заради Кларк и огромния интерес към нея. За някои баскетболистки подобна среда би била тежка. За Кънингам тя сякаш е идеална. Колкото повече шум има, толкова повече тя има какво да прави.

Самата тя се определя като "енергиен играч", а това не е просто удобен спортен етикет. На практика означава състезателка, която може да обърне температурата на залата - с тройка, с твърда защита, с реплика към съперник или просто с присъствието си. В Gainbridge Fieldhouse, където Fever играе пред една от най-шумните публики в WNBA, този тип играч много лесно се превръща в любимец.

Треньорката Стефани Уайт я описва като "швейцарско ножче" - играч, който може да влиза в различни роли според нуждите на отбора. Понякога това означава стрелба. Понякога - защита. Понякога - просто да внесе напрежение, когато мачът стане прекалено удобен за съперника. Или понякога просто да посочи някой с пръст...

Малките моменти, които градят голям образ

Още през този сезон Кънингам имаше няколко момента, които показаха защо Fever я цени толкова. Тя вкара топката в игра с остър пас към Кларк за победен кош в последната атака срещу Washington Mystics. После сама затвори мача срещу Connecticut Sun, след като отборът обърна двуцифрена разлика.

Миналия месец тя беше една от трите баскетболистки на Fever, заедно с Кейтлин Кларк и Келси Мичъл, които отбелязаха по над 20 точки срещу Toronto Tempo.

Когато влиза в WNBA, Кънингам е на 22 години. Сега е в осмия си сезон и ще навърши 30 през август. И ви е ясно, че това вече не е млад играч, който търси мястото си, а ветеран, който знае точно какво носи. Хъс, опит, победи и много мемета.