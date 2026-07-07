Фондация събира дарения за външно разследване на убийствата на Петрохан и Околчица

Фондация „Истина за Петрохан и Околчица“ вече е факт! Открита е и сметката на фондацията. Това съобщи на страницата си във фейсбук Ралица Асенова, майка на загиналия Николай Златков на Околчица.

Средствата се набират по сметка на новосъздадената фондация "Истина за Петрохан и Околчица".

Целта беше една-единствена – външно разследване. Откриването на фондацията беше трудно и спънките бяха големи. Благодаря на всички, които помогнаха това все пак да се случи, заявява Асенова.

"Моето доверие, както и това на всички останали близки, в държавата като цяло, във всичките ѝ органи и институции, се стопи напълно. Това, през което ни се налага да преминаваме вече близо половин година, е нещо, което никой не трябва да преживява, ако живее в правова и демократична държава, членка на ЕС.

В контакт и преговори съм с няколко международни организации, занимаващи се с независими разследвания, и се надявам скоро да стигнем и до етапа на съвместна работа. За тази цел са ни необходими средства. Тъй като всички вие, прекрасни хора, редовно ми пишете и питате, а дори ежедневно хора ме спират на улицата и ме питат кога ще обявя сметката… Ето я и нея:

Postbank

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG55 BPBI 7942 1429 3586 01", посочва Асенова.

"Не мога изобщо да опиша колко ценна е подкрепата на всеки един от вас за всички нас, борещи се с тази огромна несправедливост. Всяка ваша мисъл, дума и действие се ценят безкрайно много. Благодаря ви от сърце!", коментира още Асенова.

Припомняме, че в х. Петрохан бяха намерени телата на трима мъже - Ивайло Иванов - Ивей, Пламен Статев и Дечо Василев в хижа "Петрохан". Няколко дни по-късно бяха намерени и другите три жертви - 15-годишното дете, Николай Златков и Ивайло Калушев.

Основната версия на разследването е три самоубийства в хижа "Петрохан" и две убийства в кемпера и последвало самоубийство на лидера на затворената общност Ивайло Калушев. Външна намеса не е имало.

Роднините на загиналите обаче не вярват на тази версия и сочат твърде много разминавания в нея.