Мъж загина, а съпругата му пострада при пожар в Кюстендил

Мъж загина, а съпругата му е с 35% изгаряния при пожар в Кюстендил тази нощ, съобщиха от МВР в Кюстендил.

Сигналът за пожар в къща на ул. „Гърлянски черешарник“ е подаден в 23:44 ч. Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и на полицията.

Изведена е 48-годишна жена и е транспортирана до кюстендилската болница.

Пожарът е угасен от два екипа на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Кюстендил, унищожена е сградата, допълват от пресцентъра.

На място е извършен оглед от дежурна полицейска група. Причините за възникването на пожара ще се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Кюстендил.

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