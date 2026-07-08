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Мъж загина, а съпругата му пострада при пожар в Кюстендил

Къщата е напълно унищожена

08.07.2026 | 11:15 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж загина, а съпругата му е с 35% изгаряния при пожар в Кюстендил тази нощ, съобщиха от МВР в Кюстендил.

Сигналът за пожар в къща на ул. „Гърлянски черешарник“ е подаден в 23:44 ч. Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и на полицията. 

Изведена е 48-годишна жена и е транспортирана до кюстендилската болница. 

Пожарът е угасен от два екипа на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Кюстендил, унищожена е сградата, допълват от пресцентъра.

На място е извършен оглед от дежурна полицейска група. Причините за възникването на пожара ще се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Кюстендил.
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