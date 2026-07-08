След трагедията на "Хемус": 7-годишното момче е в много тежко състояние

Седемгодишното дете, което пострада след тежката катастрофа на "Хемус", е в много тежко състояние. При пътния инцидент загинаха трима души, сред които и 11-годишно момче.

"Успешна е операцията за отстраняване на далака, заради кръвоизлив в коремната кухина", сподели д-р Недко Тодоров, зам.-директор на МБАЛ-Шумен.

Пораженията от катастрофата са сериозни - тежка фрактура на едното бедро, още по-тежка на другото бедро и фрактура на едната ръка. Счупени са костите на таза, малкият пациент е и с тежка черепно-мозъчна травма.

Детето е на апаратно дишане, извършено е кръвопреливане. Има сериозна опасност за живота му.