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След трагедията на "Хемус": 7-годишното момче е в много тежко състояние

То е на апаратно дишане

08.07.2026 | 11:22 ч. Обновена: 08.07.2026 | 11:23 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Седемгодишното дете, което пострада след тежката катастрофа на "Хемус", е в много тежко състояние. При пътния инцидент загинаха трима души, сред които и 11-годишно момче.

"Успешна е операцията за отстраняване на далака, заради кръвоизлив в коремната кухина", сподели  д-р Недко Тодоров, зам.-директор на МБАЛ-Шумен.

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Пораженията от катастрофата са сериозни - тежка фрактура на едното бедро, още по-тежка на другото бедро и фрактура на едната ръка. Счупени са костите на таза, малкият пациент е и с тежка черепно-мозъчна травма.

Детето е на апаратно дишане, извършено е кръвопреливане. Има сериозна опасност за живота му.

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