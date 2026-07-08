ПП искат въвеждане на МИР "Чужбина" и дигитализация на избирателните списъци

"Продължаваме промяната" внесе предложения за изменения в Изборния кодекс, съобщи в кулоарите на парламента народният представител Стою Стоев от ПП.

Основните предложения са следните – изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол, с реално въвеждане на МИР "Чужбина" с четири мандата и да се дигитализират избирателните списъци и да има скенери за лични карти, обясни той.

Всички съмнения през годините на машинното гласуване се опровергават от самата Централна избирателна комисия, когато направи анализ през 2022 г. и каза, че всички разминавания между машинно отчетените резултати и преброените от човек се дължи именно на човешкия фактор, коментира депутатът от ПП.

Стоев приветства факта, че и други политически сили подкрепят идеята за възстановяване на машинното гласуване, но разкритикува намерението на управляващите да издигнат за председател на ДАНС човек, който според него е носил отговорност за "бойкотирането" на машинния вот на местните избори през 2023 г.

По неговите думи да нямаме район "Чужбина" се дължи изцяло на липса на политическа воля и няма технически проблеми относно създаването му.

"Голяма част от манипулациите стават чрез некоректно въвеждане на данните в избирателните списъци. Сканирането на личните карти ще предотврати подобни практики и ще направи невъзможно гласуването с т.нар. "мъртви души“, каза Стоев.

Вчера управляващите от "Прогресивна България" внесоха предложения за промени в Изборния кодекс, които включват възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., отпадане на избирателен район "Чужбина" и на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз.