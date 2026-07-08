Те са мръсници, зли, болни хора: Тръмп обяви край на примирието с Иран

Примирието на САЩ с Иран приключи. Това обяви американският президент Доналд Тръмп по време на посещението си в Анкара за срещата на върха на НАТО.

На въпрос за прекратяването на огъня между САЩ и Иран, Тръмп отговори:

"Мисля, че е приключило. Не искам да се занимавам повече с тях, те са мръсници. Що се отнася до мен, всичко е свършено. Просто е загуба на време да се занимаваме с тях, те са лъжци."

Тръмп казва, че преговарящите от двете страни "могат да говорят", но "си губят времето".

"Ще говоря с нашите преговарящи. Те искат да преговарят. Те са добри хора, Стив Уиткоф, Джаред Кушнър, но трябва да се върнат при мен. Що се отнася до мен, е просто загуба на време да се занимаваме с тях", заяви той.

Американският президент описа иранския режим като "зли хора" и нарече администрацията "луда", повтаряйки позицията на САЩ, че на Техеран не може да се позволи да разработва ядрено оръжие. Той даде за пример атаките срещу кораби в Ормузкия проток във вторник, както и ударите срещу цели в Кувейт и Бахрейн.

"Това са зли болни хора", продължава американският президент. "Те са рак и знаете какво трябва да направите - трябва да премахнете рака рано."

НАТО не се размина без критики

Тръмп проведе пресконференцията съвместно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Холандецът получи похвала за работата си от американския президент, но Алиансът все пак беше разкритикуван, като Тръмп, заяви, че е "недоволен" от него.

Той каза, че съюзниците от НАТО "не са искали да ни помогнат с държавата спонсор номер едно на тероризма, а това е Иран".

"Много съм разстроен от НАТО", заяви Тръмп, добавяйки, че САЩ плащат "твърде много, милиарди и милиарди долари твърде много".

Тръмп повтори, че "не е доволен от НАТО заради това, което направиха с Гренландия". Той казва, че е говорил с няколко държави, които не са помогнали, но най-много критики отнесе Испания, като президентът подчерта, че "не иска да има нищо общо" с тази страната, като призова служителите да "прекратят всякаква търговия с Испания".

"Испания е ужасен партньор в НАТО. Те не участват, не плащат, не искам да имам нищо общо с Испания. Прекъснете всякаква търговия с Испания, включително посещения. Не искаме нищо. Гледайте как се връщат тичайки, о, ще се връщат тичайки."