Подобрявало се събирането на боклука в "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне"

Подобрява се сметосъбирането в районите "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" (зона 3), заяви зам.-кметът на София Николай Неделков на брифинг пред Столичната община, в който участва и директорът на Иинспектората Павлин Коджахристов.

Неделков каза, че Върховният административен съд е потвърдил решението на Комисията за защита на конкуренцията, а именно разрешението за предварително изпълнение на дейностите по чистота в зона 3. Това по думите му дава възможност на Столичната община да подпише предварителен договор за изпълнение с избрания изпълнител по проведената процедура и обществената поръчка за почистване на зоната.

Неделков информира, че предстои Общината в следващите дни да изпрати писмо до фирмата, която спечели конкурса - "ДЗД Чиста София", за предоставяне на всички необходими документи за сключване на предварителния договор. През това време има създадена организация за почистване с фирми, които временно извършват услугата, посочи зам.-кметът.

Той каза, че в момента единствено в "Слатина" има известни затруднения по сметосъбирането, но се работи по преодоляването им, а "в "Подуяне" и "Изгрев" нещата вече изглеждали доста по-добре.

"ДЗД Чиста София" ще чисти за 134 евро на тон, което е добра цена, коментира зам.-кметът. Той е на мнение, че цената за едрогабаритния отпадък също е добра - под 100 евро, което е напълно достатъчна сума, за да се изпълняват дейностите, коментира Неделков.

Той поясни, че предстои предварително изпълнение. Чакаме по същество да се разгледат жалбите в Комисията за защита на конкуренцията и в Административния съд, добави зам.-кметът. Той увери, че докато това се случи, Общината прави всичко необходимо да извършва дейностите по почистване. Докато фирмата предостави необходимите документи за сключване на предварителния договор, имаме организации, имаме фирми, които работят, каза Неделков.

Директорът на Столичния инспекторат Коджахристов каза, че в районите "Изгрев", Подуяне" и "Слатина" постепенно се компенсира дефицитът на услуги, които бяха наблюдавани в период от повече от седем месеца. Не всичко е перфектно, престои процес на изнасяне на зелени отпадъци, натрупани в последните периоди, както и отпушване на дъждоприемни шахти, каза директорът. Той увери, че до максимум два дни в "Слатина" чистотата ще се подобри. Днес се работи с осем камиона за битови отпадъци и четири за едрогабаритни отпадъци, почистват се подлези, събира се боклукът от кошчета по спирките на градския транспорт, почистват се натрупаните наноси от наводненията, информира Коджахристов.

През май тази година Столичната община избра изпълнител за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в "Зона 3" („Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“). На първо място е класирано обединението „Чистота София“ ДЗЗД, което е определено за изпълнител на обществената поръчка. В процедурата участват още „Еко Ресурс-Р“ ООД и „Евро Импекс“ ЕООД, класирани съответно на второ и трето място. Обществената поръчка на Столичната община за сметопочистване и сметоизвозване на „Зона 3“ беше обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията.