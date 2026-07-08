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Марк Рюте: Новите атаки на САЩ срещу Иран бяха необходими

Не може да има съмнение в пълния ангажимент на САЩ към НАТО, каза генералният секретар на Алианса

08.07.2026 | 11:00 ч. Обновена: 08.07.2026 | 11:03 ч. 33
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Новите удари на САЩ срещу Иран бяха "необходими", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Американските военни нанесоха нова серия удари срещу Иран. Освен това САЩ отмениха дерогация, позволяваща на Техеран да продава петрол, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток, което засили натиска върху вече нестабилното примирие.

"Когато имате примирие и Иран на практика нарушава примирието, мисля, че е от наистина ключово значение САЩ да реагират решително", заяви Рюте пред медиите преди срещата на лидерите на НАТО в Анкара.

На срещата на Алианса в Турция европейските лидери се опитват да убедят Доналд Тръмп да препотвърди ангажираността си с военния алианс, след като американският президент възобнови споровете си с тях относно войната с Иран и Гренландия.

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Рюте каза, че не може да има съмнение относно "пълния ангажимент на Съединените щати към НАТО", което по думите му подпомага и защитата на САЩ.

"Има обаче и очакване европейците и канадците да изравнят разходите си със Съединените щати, което според мен е напълно справедливо", добави той. "Добрата новина е, че това е голямата победа днес. Фактът, че европейците и канадците правят точно това, е загуба за Путин и победа за президента Тръмп", добави той.
(БТА)

 

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