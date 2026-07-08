Наемите: За добре ремонтирани апартаменти в центъра на София искат над 900€

Централните части на София, включително районите около Докторски паметник, и квартал “Лозенец” са сред районите с най-високи наеми за двустайните апартаменти, показват данни на сайт за недвижими имоти. Наемите в тези райони най-често са около 750 евро, но за качествено ремонтирани жилища достигат 900 евро и нагоре. Това са имоти, при които локацията е водещият ценови фактор, а предлагането е силно ограничено.

Търсенето на жилища под наем в центъра на София е сравнително устойчиво. Наематели са предимно чужденци, служители на международни компании, дипломати, адвокати, архитекти и хора със свободни професии. За тях близостта до работното място, институциите и културния живот е решаваща, а цената остава вторичен фактор. B този сегмент ясно се вижда промяна в очакванията - апартаменти без съвременен ремонт, дори и с отлична локация, все по-трудно задържат високи наеми и остават по-дълго в обявите.

B рамките на един и същи район разликата между старо, нереновирано жилище и модерен двустаен апартамент в нова сграда може да достигне стотици евро на месец. С времето наемателите стават все по-критични и отдават по-голямо значение на качеството на жилището, разпределението, енергийната ефективност, разходите за поддръжка и наличието на паркомясто.

Столичните квартали “Лозенец” и “Изток” са сред най-желаните за наем на двустаен апартамент. Средните офертни наеми в тези райони са около 750 евро, като за апартаменти в близост до метро, парк или с включено паркомясто наемите са по-високи. Това са квартали, предпочитани от наематели, които търсят дългосрочно жилище и по-високо качество на средата. Тук по-често сключват договори за по-дълги периоди, а текучеството на наематели е по-малко. Тази стабилност прави “Лозенец” и “Изток” привлекателни не само за живеене, но и за инвеститори, които залагат на сигурност, а не на максимална доходност.

Южните квартали на София са най-динамично развиващата се зона на пазара на наеми. B “Хладилника”, “Kръстова вада” и “Манастирски ливади” наемите на двустайните апартаменти най-често са в диапазона 700-850 евро. Основната причина за високите наеми е концентрацията на ново строителство, модерни жилищни комплекси и добрата свързаност с бизнес зоните на града. Наемателите в тези квартали са изключително взискателни - те очакват функционално разпределение, добро естествено осветление, съвременни уреди и най-вече възможност за паркиране.

Наемите в централните и южните квартали на столицата ще продължат да растат плавно, категорични са брокери. Но собствениците трябва да инвестират в имота, ако искат бързо отдаване и стабилен наем.

B западната и северната част на София, включително райони като “Надежда” и части от “Люлин”, двустайните апартаменти под наем остават най-достъпни, показват данни на сайт за недвижими имоти. Офертните наеми в тези райони най-често са между 450 евро и 580 евро. Търсенето в тези квартали е водено основно от цената, като наемателите често правят компромиси с локацията или сградния фонд. Но се откроява ясна тенденция - добре поддържаните апартаменти с добър транспорт се отдават под наем значително по-бързо.

“Студентски град” запазва ролята си на един от най-активните райони за двустайни апартаменти под наем. Средните наеми там са около 650-660 евро. Характерно за района е, че голяма част от апартаментите се наемат от двама души, което позволява поддържането на тези нива на наемите, пише "Труд". Пазарът в “Студентски град” е силно сезонен и зависим от лекциите в университетите. B същото време нарастват изискванията - наемателите все по-рядко приемат стари мебели и лошо поддържани жилища. Това принуждава част от собствениците да инвестират в обновяване, за да останат конкурентни.

Столичните квартали “Младост” и “Дружба” продължават да бъдат едни от най-важните за пазара на наеми в София. Средните наеми в тези райони са около 550 евро, а търсенето е най-силно около метростанциите и офис зоните. В тази райони пазарът е изключително рационален. Наемателите сравняват офертите и са чувствителни към всяка разлика в цената, състоянието или разпределението. Добре поддържаните апартаменти се отдават бързо, докато за компромисните имоти често изискват корекция на цената.