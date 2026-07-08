Вече е въпрос на оцеляване: Родители отново излизат на протест

Гражданската инициатива "Родители за достойно майчинство" организира втори национален протест с настояване за реална държавна и обществена подкрепа за семействата с деца.

Обещания без резултат

"Започнах тази инициатива в момент на ярост, когато разбрах, че за пореден път обещание към гражданите - в случая за повишаване на майчинството, което ме засяга пряко - няма да бъде изпълнено. Родителите бяха обнадеждени за тези 75%. Създадох инициативата, тя много бързо набра скорост. Започнаха дебати и станахме нещо като швейцарски модел във Facebook", каза координаторът на инициативата в София Иванка Тодорова в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ представители на "Родители за достойно майчинство" са провели среща с Министерството на финансите, която обаче не е довела до конкретен резултат.

"Г-н Донев първо закъсня. Не знаехме, че разполагаме само с един час. След това продължихме разговора навън, а накрая ни беше обещано да се направят анализи. Те вече разполагаха с нашите искания и ни казаха, че 70% от тях нарушават определени принципи и е необходима дългосрочна демографска политика. Бях там с детето си, защото нямаше кой да го гледа. Не получихме нищо конкретно. Не виждаме и никакви стъпки да се направи нещо", разказа Тодорова.

"25 евро стигат за памперси за седмица"

Тя определи размера на обезщетението за майчинство като "смешен" и подчерта, че за много семейства въпросът вече е свързан с оцеляването.

"Това вече е въпрос на оцеляване за много семейства. На много места има доходен критерий. Само три държави имат такъв критерий, след който не получаваш нищо - Кипър и Хърватия. И в двете държави покупателната способност е по-добра, а социалните политики са различни. С 25 евро можем да купим евтини памперси за една седмица", посочи тя.

По-малко деца, по-малко бъдеще

Представителят на организацията в Пазарджик Петя Паталенска също предупреди, че проблемът засяга бъдещето на страната.

"Ако се движим със същите темпове, се очаква през 2050 г. населението да бъде с 24% по-малко. Това означава по-малко данъкоплатци. Много родители не смеят да имат второ дете, да не говорим за трето и четвърто, именно защото нямат финансова възможност да ги издържат", заяви тя.

Нов протест на 14 юли

Вторият национален протест е насрочен за 14 юли и ще се проведе в София и други градове в страната.

От "Продължаваме промяната" вече са се свързали с "Родители за достойно майчинство", а представители на инициативата са разговаряли и с "Възраждане", откъдето са заявили, че депутатите на партията ще внесат исканията им в Народното събрание.

"Няма да спрем. Родителите са пренебрегвани вече десетилетия наред. Без нас няма никакво бъдеще", категорична е Иванка Тодорова.

"Ще продължим, докато постигнем реална промяна. От това зависи дали ще има държава утре. Имаме дългосрочни искания, които целят промяна в демографската политика. Не става дума само за решаване на проблемите в момента - те са много по-дълбоки и не се изчерпват с хоризонт от четири години", допълни Петя Паталенска в предаването "България сутрин".

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