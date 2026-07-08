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Полицията разкри менте студио за козметични процедури

То е работило без разрешителни в Пазарджик

08.07.2026 | 16:22 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Студио за козметични процедури без нужните разрешителни е разкрито в Пазарджик при полицейска проверка, съобщават от МВР.

Според информацията там се извършвали специфични разкрасителни дейности без необходимата правоспособност. При претърсвания в обекта са открити различни видове препарати, предназначени за инжектиране, игли и спринцовки, а в хладилник в жилището на управителката са намерени пептиди, както и сумата от над 44 000 евро, която била съхранявана в каса.

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По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Работата по случая продължава, посочват още от полицията.  

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