Полицията разкри менте студио за козметични процедури

Студио за козметични процедури без нужните разрешителни е разкрито в Пазарджик при полицейска проверка, съобщават от МВР.
Според информацията там се извършвали специфични разкрасителни дейности без необходимата правоспособност. При претърсвания в обекта са открити различни видове препарати, предназначени за инжектиране, игли и спринцовки, а в хладилник в жилището на управителката са намерени пептиди, както и сумата от над 44 000 евро, която била съхранявана в каса.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
Работата по случая продължава, посочват още от полицията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.