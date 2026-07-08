Промени в ИК в последния момент са рискови, противоречат на добрите практики

Представителят на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) Стефан Манов изрази сериозна загриженост пред "България сутрин" относно настоящите законодателни промени, свързани с изборния процес.

По-специално става дума за употребата на електронна гривна за кандидати, поставени под домашен арест.

Според него подобни мерки подкопават легитимността на институциите и изпращат изключително негативен сигнал към избирателите, особено тези, които гласуват от чужбина.

Манов подчерта, че промените в Изборния кодекс в последния възможен момент са рискови и противоречат на добрите практики в демократичния свят.

"Именно призовавайки да не се отваря сега Изборният кодекс, защото това не са добри практики. Остават буквално месец и половина преди старта на подготовката, 60-дневната хронограма, както я наричаме, и подобни стъпки могат да предизвикат проблеми", заяви той в подкрепа на своята позиция в ефира на Bulgaria ON AIR.

Технически хаос и липса на анализ на пропуските

Манов предупреди, че бързото налагане на нови правила може да доведе до технически хаос, подобен на този, наблюдаван при предишни избори, когато се появиха проблеми с машините и дефектни бюлетини.

Той настоя, че властите трябва да бъдат много по-внимателни, преди да се върнат към пълно машинно гласуване, тъй като не са направени задълбочени анализи на предишните пропуски.

"Машинното гласуване беше променено, машините бяха превърнати в принтери и възникнаха проблеми. Имаме едни дефектни бюлетини, които почнаха да се появяват. Това нещо не е изследвано от Централната избирателна комисия, какви са причините", коментира Манов.„

Относно казуса с кандидатите, които трябва да провеждат кампаниите си под домашен арест с електронна гривна, Манов направи аналогия с международната практика и случая на Марин Льо Пен във Франция.

Той посочи, че макар съдебната система да трябва да функционира независимо, налагането на подобни ограничения на практика обезсмисля правото на кандидата да води кампания и поставя под въпрос интегритета на самия избор.

На финала Манов сподели притесненията си за бъдещето на демократичните процеси.

"Демокрацията ни е изправена пред огромен риск, защото в момента политиката се е превърнала в постоянна битка срещу т.нар. "Система". А системата – това са същите политически елити, които управляват България от 30 години насам, без значение дали са от левицата или десницата – и точно те са отговорни за кризата, в която се намираме днес", заключи той.