Рашков: Обяснението на Пеевски за "лични средста" е несериозно

МВР проверява полетите на Делян Пеевски и собствеността на самолета, с който е пътувал, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Кога частният самолет се превръща в законово нарушение

"Сериозен въпрос. В антикорупционния закон, който беше отменян, сега отново приет - се предвижда задължение да се декларират такива транспортни средства и тогава, когато задълженото лице по закона го ползва тайно. Чух от министър Демерджиев да посочва факти, че Пеевски често е ползвал едно летателно средство", каза депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) Бойко Рашков в предаването "Денят ON AIR".

Това означава да се провери обстоятелството дали е трайно използвано това средство, каза гостът.

"Ако се окаже, че е ползвано трайно, по смисъла на закона това означава три месеца в годината - тогава отново се поставя въпросът за необходимостта обстоятелството да се декларира в ежегодните декларации, които се подават пред контролния орган. Ако г-н Пеевски не го е направил, означава, че и в това отношение е нарушил закона", коментира още Рашков пред Bulgaria ON AIR.

Според него обяснението "това са мои лични средства" от устата на политически лидер звучи не само несериозно, но и тъжно.

"Чувам от министъра да разяснява, че става дума за извършване на проверка от МВР. Тя не представлява по съществото си истинско разследване, тя има условна задача да изясни определени обстоятелства. Когато има сигнали и данни, че Пеевски, без да декларира съответни доходи, осъществява за 10 години 227 полета, които струват 1,8 млн. евро, не казва откъде са средствата - има основание да се предприемат действия от оперативно-издирвателните служби на МВР с оглед данни за корупционна дейност", обясни бившият вътрешен министър.

Рашков припомни, че не е изразил подкрепа за Десислава Атанасова за конституционен съдия.

"Преди няколко години, когато беше на дневен ред кандидатурата, имах достатъчно информация, която ме възпираше да се включа в избора на Атанасова за конституционен съдия. Не е подходяща за конституционен съдия. Поиска се нейната оставка", каза народният представител от ПП.

Той отбеляза, че има несъответствие между Закона за КС и Конституцията в частта за имунитета на депутатите.

Според Рашков няма пречка да се пътува с два паспорта.

"Дипломатическият паспорт служи да се улеснява придвижването. Няма забрана, ако лице с определен ранг има дипломатически паспорт - да има и обикновен паспорт. Друг е въпросът за заличаването на данни - няма пречка за това", заяви депутатът.

Комисията, компетентна да разгледа въпроса за избора на председател на ДАНС, е структурирана по закон на паритетен принцип: "Управляващите очевидно се страхуват от тази комисия".