Песков: Русия се опитва да намали глобалния ефект от атаките на Киев по енергетиката

Русия предприема максимални мерки за минимизиране на последиците от атаките на киевския режим върху световната енергийна инфраструктура. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки на брифинг атаките с украински дронове върху инфраструктурата на газопровода "Син поток", предава ТАСС.

"Разбира се, че предприемаме максимални мерки, за да сведем до минимум опасността от тези атаки", заяви той.

Той подчерта , че киевският режим постоянно демонстрира агресивност и склонност към извършване на терористични атаки срещу световни енергийни обекти.

"Считаме това за много опасно", подчерта Песков.

По-рано "Газпром" съобщи за удар с дрон по компресорната станция "Краснодарская" на газопровода "Син поток". Беше отбелязано, че прекъсванията на доставките за Турция са били избегнати.

Русия доставя газ на Турция по два тръбопровода през Черно море. "Син поток", който беше пуснат в експлоатация в началото на 2003 г., е с проектен капацитет от 16 милиарда кубически метра годишно и обща дължина от 1213 километра.

Експортният газопровод "Турски поток" се състои от две линии, едната от които е предназначена за доставка на газ до турските потребители, а другата - до страните от Южна и Югоизточна Европа. "Турски поток" има общ капацитет от 31,5 милиарда кубически метра и започна експлоатация през януари 2020 г.