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Задържаха турски шофьор на камион, опитал да подкупи полицаи

Водачът сложил в паспорта си 20 евро и извадил от дрехите си още толкова

09.07.2026 | 10:30 ч. Обновена: 09.07.2026 | 10:30 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор на камион с турско гражданство е задържан при опит да подкупи полицаи, съобщиха от МВР в Хасково. При съвместен контрол между пътни полицаи от Харманли и служители на Държавна автомобилна администрация вчера е спрян за проверка товарен автомобил, движещ се от Харманли за Симеоновград.

При проверката 48-годишният водач е поставил в паспорта си 20 евро и извадил от дрехите си още толкова, които подал през кабината на камиона на служителите с цел да осуети действието по служба. 

Полицаите - младши инспекторите Даниел Колев и Георги Димитров, незабавно са го задържали за срок до 24 часа по образуваното бързо производство.

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