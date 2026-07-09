Задържаха турски шофьор на камион, опитал да подкупи полицаи

Шофьор на камион с турско гражданство е задържан при опит да подкупи полицаи, съобщиха от МВР в Хасково. При съвместен контрол между пътни полицаи от Харманли и служители на Държавна автомобилна администрация вчера е спрян за проверка товарен автомобил, движещ се от Харманли за Симеоновград.

При проверката 48-годишният водач е поставил в паспорта си 20 евро и извадил от дрехите си още толкова, които подал през кабината на камиона на служителите с цел да осуети действието по служба.

Полицаите - младши инспекторите Даниел Колев и Георги Димитров, незабавно са го задържали за срок до 24 часа по образуваното бързо производство.