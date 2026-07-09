Украйна свали руски изтребител Су-35 при операция "Засада" с Patriot. На 7 юли беше съобщено, че изтребител за превъзходство във въздуха Су-35 на руските аерокосмически сили е бил свален в близост до Курска област на Русия по време на операция, за която украински източници твърдят, че е използвана система за противовъздушна отбрана с голям обсег MIM-104 Patriot, разположена близо до границата, пише MWM. След като украинските власти обявиха катастрофата на изтребителя, от която пилотът е оцелял, множество анализатори с отворени източници и медии съобщиха, че е отговорна система Patriot. Patriot е най-дългообхватната мобилна система за противовъздушна отбрана на украинска служба и най-ценният военен актив в страната, като способността ѝ да провежда засади срещу руски самолети близо до фронтовата линия е била демонстрирана в миналото.

По-ранни засади на Patriot са довели до унищожаването на множество руски самолети, включително изтребител Су-34, предишен изтребител Су-35 и хеликоптер Ми-8, като способността на системата за бързо преразпределение и активиране, в съчетание с много по-големия ѝ обсег на действие от други украински активи, създава нови предизвикателства за руските сили. Руските изтребители обикновено действат от големи височини, за да избегнат нападения от огромните арсенали от преносими зенитно-ракетни системи на Украйна, като Patriot е добре оптимизиран за стрелба по високо летящи самолети на по-големи разстояния. Въпреки че Patriot е значително по-малко мобилен от системите С-300, които Украйна също използва, по-специално варианта С-300В, който е особено добре оптимизиран за подобни фронтови „засади“, възрастта на вариантите С-300, които Украйна използва, означава, че тези системи нямат сравним обхват със съвременните варианти Patriot.

😍The moment of the crash and visual confirmation of the crash site of the downed 🇷🇺Russian Su-35S fighter jet by the 🇺🇦Ukrainian Patriot air defence system, as captured by drones belonging to the 🇺🇦3rd Army Corps in the Luhansk region https://t.co/dvDjQqBmMm pic.twitter.com/wFBn7JQE8r — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) July 8, 2026

Украйна страда както от сериозен недостиг на прехващачи за системата Patriot, така и от висок процент на износване на своите системи,

тъй като те са били насочвани към тях с помощта на средства като въздушно-бализираните балистични ракетни системи „Кинжал“ и наземните балистични ракетни системи „Искандер-М“. Записи от март 2023 г. показват широко разпространеното унищожаване на системи Patriot при подобни удари. В момент, когато поддръжниците на Украйна в западния свят се борят с голям недостиг на системи Patriot, който се влоши значително, когато САЩ и техните съюзници в Близкия изток използваха над 1000 прехващачи срещу ирански цели по време на военните действия, започнали през февруари 2026 г., възможността за попълване на арсеналите на Украйна остава ограничена. В началото на юли беше разкрито, че Полша е отговорила на недостига в Украйна, като за първи път е дарила прехващачи Patriot от собствените си запаси, които са последните в НАТО, които не са силно изчерпани.

Въпреки че системата Patriot е широко призната както от украински официални лица, така и от западни анализатори, че има много ограничена способност да сваля руски балистични ракети, се очаква тя да продължи да представлява заплаха за руските изтребители близо до фронтовата линия. Един съществен фактор за това е голямото забавяне на руските Въздушно-космически сили в прехода на флота си към много по-устойчиви изтребители от пето поколение, като по-старият Су-35 има много по-голямо радарно сечение и е много по-лесен за насочване, използвайки собствените си радарни емисии. Свалянето се случи в момент, когато се очаква руските Въздушно-космически сили да получават изтребители Су-35 с намалена скорост, тъй като въпреки значителното увеличение на мащаба на производство на този тип изтребител, производственият капацитет е зает от работа за посрещане на големи ирански експортни поръчки.