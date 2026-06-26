Калин Стоянов: Страната тъне в кризи, Демерджиев да излезе от TikTok

Бившият МВР министър Калин Стоянов отправи остри критики към настоящия министър Иван Демерджиев. С пост в социалните мрежи Стоянов направи обобщение на изминалите два месеца откакто Демерджиев “еднолично управлява” министерството.

“Аз съм на мнение, че е крайно време министърът на вътрешните работи да свали розовите очила, да спре с говоренето, в което всъщност нищо не казва и да погледне реално на ситуацията в страната. Редно е Демерджиев да стигне до извода, че задълженията и отговорностите на МВР не започват и не приключват със задържането на Васил Михайлов - “прокурорския син“, както и с провокации, демонстрация на сила и полицейска репресия спрямо областен кмет, членове, симпатизанти и активисти на опозиционна партия”, написа Стоянов.

Според него положението в страната през последните седмици е тревожно.

“Свидетели сме на изключително тежки пътнотранспортни произшествия, в резултат на които, за огромно съжаление, към днешна дата се отчита значително увеличение на броя на жертвите по пътищата в сравнение със същия период на предходната година. Показателен е случаят отпреди 20 дни, когато членове на бандитски формирования, движещи се със скорост над 150 км/ч със скъпи автомобили, закупени с незнайно какви средства, умишлено убиха четирима души и тежко раниха още няколко, които и до днес лекуват травмите си в столични болници. Още по-тревожен е случаят от преди два дни, когато на магистрала “Тракия“ камион навлезе в насрещното движение и на място уби мъж и две малки дечица. Две момчета, които, гонейки детската си мечта да станат футболисти, за съжаление завинаги останаха на 9 години”, се казва в съобщението на Стоянов.

“Изключително опасният наркотик фентанил ударно превзема улицата и увеличава броя на жертвите сред хората, които го употребяват. Той дори става повод за извършването на тежки криминални престъпления, като убийството на млад мъж, който беше хвърлен от високо в района на Лъвов мост в центъра на град София”, казва още бившият вътрешен министър.

Стоянов припомни и за зловещия случай “Петрохан-Околчица”, завършил с шест жертви.

“Крайно време е министърът на вътрешните работи да разбере, че реалността по улиците на страната няма нищо общо с контролираните брифинги и интервюта, където декламира намерения и обещава борби и битки срещу всички, включително и със самия себе си. Реалността няма общо и с множеството специално създадени Фейсбук и TikTok групи имащи за цел да хвалят МВР министъра”, продължава с критиките Стоянов.

Той е категоричен, че Демерджиев не се справя с ръководенето на повереното му ведомство.