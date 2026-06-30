Калин Стоянов даде Демерджиев на Българската и Европейската прокуратура: Оплетен е с кримиконтингент

Калин Стоянов от ДПС внесе два сигнала - единия до Софийската градска прокуратура, а другия до Европейската прокуратура в София срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Стоянов го обвинява, че е оплетен с кримиконтингент и се надява представителите на двете прокуратури безпристрастно да проверят изложените данни.

Ето защо Калин Стоянов дава Демерджиев на двете прокуратури:

"До мен достигна изключително притеснителна информация, свързана с министъра на МВР Иван Демерджиев.

През последните няколко седмици един от най-близките хора на Демерджиев е бил Николай Филипов, по прякор „Митничаря“ от гр. Бургас, когото той лично обгрижвал, за да го използва като "кошаревски свидетел" (лъжесвидетел) срещу неудобни за него хора.

Само ще припомня, че Николай „Митничаря“ е човекът, който е имал общ бизнес и общи имоти с убития в началото на 2024 г. Мартин Божанов - „Нотариуса“. Освен това непосредствено след смъртта на Божанов, Филипов започва да живее с жената на Мартин „Нотариуса“ - Гергана Божанова, с която вече имат дете.

Според информацията Николай „Митничаря“ и Гергана Божанова са имали връзка още преди убийството на „Нотариуса“, откъдето възникват множество обезпокояващи въпроси.

Друг интересен момент е, че след убийството, „Митничаря“ и жената на убития Мартин Божанов водят дела с дъщерята на Божанов от първия му брак за множество имоти.

Тук е мястото да припомня, че Гергана Божанова беше първият служител на ГДБОП, когото уволних непосредствено след като заех поста директор на ГДБОП.

Тук е мястото да припомня и че докато заемах поста министър на МВР, в края на 2023 година, след проведено оперативно разследване, ОДМВР-Бургас разкри контрабанден канал за горива на частно пристанище в гр. Бургас, собственост на Николай Филипов. Това разследване би следвало да продължава и до днес.

Както е известно, от няколко години Николай Филипов е в тежък конфликт с всичките си съдружници – Любомир Парашкевов, Валентин Каравълчев, Стоян Тенекеджиев и други, в различните бизнеси, които управлява.

Връзката между Демерджиев и Николай „Митничаря“ е Владислав Милчев, който е управител и вероятно съсобственик на хотелски комплекс „Емералд Ризорт“ в гр. Равда, където Демерджиев бил чест високопоставен гост.

В момента съпругата на въпросния Владислав Милчев била назначена в МВР с идеята да бъде съветник на Демерджиев по определени теми.

Ако се наложи, впоследствие ще изложа интересни факти за въпросния Милчев и съпругата му, която е бивш служител на ГДБОП, но преди години е била освободена оттам при смущаващи обстоятелства.

Според информацията Демерджиев обещавал на Филипов, че ще му реши всички проблеми с бившите му съдружници при едно единствено условие - да дава лъжливи свидетелски показания срещу хора, които той му посочи.

Тъй като Николай Филипов бил притиснат от обстоятелствата, той заявил готовност да „нарежда хора“, като дори обещал на Демерджиев, че ако му оправи делото за контрабандните горива и бизнесът му отново заработи и ако му съдейства да бъде прекратено делото за убийството на Мартин “Нотариуса” ще го включи като неформален съдружник в контрабандата на горива.

Николай Филипов бил готов на всичко, само и само да бъдат решени проблемите му с всички, които по една или друга причина са се отдръпнали от него и с които в момента има различни съдебни и дори физически сблъсъци.

Според информацията Демерджиев вече е заел страната на Филипов и двамата често се виждали, включително и в сградата на МВР.

Тук е мястото да припомня, че през 2023 година, в резултат на подаден от мен сигнал в качеството ми на министър на вътрешните работи до АДФИ и

Софийската градска прокуратура, в момента Демерджиев е обвиняем за корупционно престъпление във връзка с допълнително споразумение за 81 млн. лева по обществена поръчка за новите лични документи.

Освен това преди седмица подадох сигнал до главния прокурор на Република България с цел проверка на данни за оказван натиск от страна на Демерджиев върху представители на прокуратурата, за да бъде прекратено делото срещу него, както и за оказване на въздействие върху експерти, назначени да изготвят експертиза по делото, така че резултатът от нея да бъде в негова полза. Демерджиев ежедневно се заканвал и беснеел в МВР, че заради разкритията ми по обществената поръчка, в резултат на което и към момента е с повдигнато обвинение, цитирам “Калин Стоянов трябва да бъде смачкан”!

За първи път в историята на МВР, за вътрешен министър е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление и освен това силно оплетен с тежък криминален контингент, дори и лица, склонни да поръчват извършването на тежки криминални престъпления (нанасяне на телесни повреди, палежи), включително и убийства.

Предполагам, че като човекът, заради когото Демерджиев получи обвинение, впоследствие и като човекът, който посочи, че последният търси варианти за прекратяване на делото, както и като човекът, който уволни жената на „Нотариуса“ от ГДБОП и по чието време като министър беше разкрит контрабандният канал на Николай Филипов в Бургас, ще бъда мощно атакуван от тях тримата, дори и с цената на фалшиви твърдения, давани от кошаревските свидетели на Иван Демерджиев."