ГЕРБ предлага забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

ГЕРБ-СДС внасят законопроект, в който се предвижда да бъде сложен край на използването на социални мрежи за деца до 16- годишна възрас, съобщи Костадин Ангелов пред журналисти в парламента.

"Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Знаем, че когато един продукт е безплатен, то продуктът е потребителят", обясни той.

По думите му интернет не е детска площадка и дете може да види насилие, самонараняване, склоняване към опасни за здравето предизвикателства преди още да се е научило да чете.

Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта, т. нар. дигитален портфейл, обясни Ангелов.

Този дигитален портфейл е в унисон с приетите действия на Европейската комисия за внедряване на европейски портфейл за цифрова идентичност. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и да докаже възрастта си. То няма да може повече да излъже социалната мрежа за годините си, посочи Ангелов.

Ангелов обясни, че в проекта се предвижда Министерството на дигиталната трансформация да има законово време да създаде този дигитален портфейл. Той ще важи за всички – никой няма да може да влиза в социални мрежи без да е верифицирал възрастта си през приложението. Създаването на дигиталния портфейл ще е свързано със системата Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО).

Децата до 16-годишна възраст няма да могат да използват социални мрежи, а изключения ще има за образователни приложения, които ще бъдат одобрявани от министъра на образованието и науката. Приложения за комуникация като „Вайбър“, „Сигнал“ и „Уотсъп“ също не влизат в забраната.

Младежите от 16 до 18 години ще могат да ползват социални мрежи с ограничения – без социални мрежи от 23:00 до 6:00 часа, както и с изисквания, свързани с алгоритъма на приложенията, е записано още в проекта.

Като стойност глобите за нарушаване на закона са от 50 000 евро нагоре, коментира Костадин Ангелов.

Ангелов обясни, че ако родител предостави своята идентичност на детето си, отговорността ще бъде лична.

Депутатът призова всички парламентарни сили да подкрепят идеята и предложи създаване на контактна група за постигане на консенсус.

„Искаме да дадем началото на сериозен дебат в Народното събрание. Категорично нашата цел не е извличането на партийни дивиденти“, заяви той.

Според Ангелов социалните мрежи са се превърнали в зависимост, сравнима с останалите зависимости.

„Това е дигитална зависимост, която е равна на другите зависимости“, подчерта депутатът от ГЕРБ.