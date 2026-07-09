KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 стартира днес с квалификационните двубои

Третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 официално започва днес, 9 юли, поставяйки началото на един от най-престижните международни турнири по бойни спортове за аматьори през лятото. Състезанието се провежда в рамките на XX Международен летен лагер по бойни изкуства край Варна и събира едни от най-перспективните състезатели по кикбокс и бойни изкуства от цял свят.

Общо 48 бойци от 22 държави ще излязат на ринга, за да премерят сили по динамичните правила на KWU SENSHI, вдъхновени от муай тай и фул контакт карате. Представители на Англия, Аржентина, Азербайджан, Белгия, Бразилия, България, Великобритания, Грузия, Гърция, Казахстан, Литва, Молдова, Полша, Румъния, САЩ, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Чехия и Япония ще се борят за място в утрешните полуфинали и финали.

Програмата за днес включва квалификационните двубои в шест теглови категории: до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, до 90 кг и над 90 кг, като във всяка категория ще се състезават по осем бойци. Зрителите могат да очакват зрелищни сблъсъци с удари с лакти, клинч, хвърляния и подсечки, а всеки двубой ще се проведе в три рунда по три минути.

KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 продължава да затвърждава репутацията си като важна стъпка към професионалната кариера за талантливите бойци. Турнирът предоставя възможност на състезателите да демонстрират уменията си пред треньори, търсачи на таланти, спортни организации и международни медии, както и да натрупат ценен опит срещу елитни съперници.

Освен за спортна слава, участниците ще се борят и за сериозен награден фонд. Победителите в днешните квалификации ще получат по 1000 евро, а загубилите – по 500 евро. Победителите в полуфиналите ще спечелят по 1500 евро, финалистите, останали със сребърните отличия – по 1000 евро, а шампионите във всяка теглова категория ще получат по 2000 евро.

Полуфиналите и финалите ще се проведат на 10 юли, когато ще бъдат излъчени новите шампиони на KWU SENSHI Световната купа за аматьори. Феновете по целия свят ще могат да гледат всички двубои на живо в YouTube канала на KWU SENSHI.

С международна конкуренция на най-високо ниво, зрелищни двубои и бойци, решени да оставят своя отпечатък, първият състезателен ден обещава вълнуващ старт на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026. Не пропускайте този впечатляващ турнир по кикбокс и станете свидетели на това кой ще триумфира с шампионската титла във всяка теглова категория.