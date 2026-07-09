Димитър Петров: Машинният вот е гаранция за прозрачни президентски избори

Промените в Изборния кодекс ги предлагаме, за да осигурим по-прозрачни и честни избори на предстоящия президентски вот, заяви Дипитър Петров от "Прогресивна България" пред БНТ.
"Промените в Изборния кодекс ги предлагаме с водещата цел да осигурим по-прозрачни и честни избори на предстоящия президентски вот. Това е позиция, която Румен Радев още като президент отстояваше. Целта е да върнем модела, който беше въведен през лятото на 2021 година – изцяло машинен вот. Тогава се видяха всички предимства на машинното гласуване. Той към настоящия момент ще ограничи изцяло невалидните бюлетини и ще осигури по-бърз изборен процес.", заяви Димитър Петров.
"Избирателната активност, която беше значително по-висока от предходната, показва, че в момента Народното събрание има легитимност.
Мнозинството в нашата парламентарна група стъпва на тази легитимност, на чиято база предприемаме всички тези действия.", подчерта Петров.
За прехода между хартиен и машинен вот Петров коментира:
"Създаде се една непоследователност по отношение на машинния и хартиения вот. Точно тези партии, които върнаха изцяло хартиеното гласуване в един момент, а след това решиха да има модел 50/50, сега най-силно упорстват срещу промяната. Може да се каже, че те са били удовлетворени от това положение с невалидните бюлетини.", констатира Петров.
За процеса на преброяване на разписките от машинното гласуване депутатът от "Прогресивна България" заяви:
"Отчитането на резултата от машинния вот ще се извършва чрез разпечатването на протокола, но искаме да има преброяване на контролните разписки като гаранция за законността и честността на вота. Протоколите ще бъдат неразделна част от общия протокол. Това ще улесни работата на СИК, които досега допускаха редица грешки."Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.