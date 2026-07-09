Иран: Европа да понесе отговорност за съучастието си във военната агресия

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи отправи остри критики към НАТО и заяви, че европейските държави трябва да понесат отговорност за активното си участие в - по думите му, американско-израелската военна агресия срещу Иран, съобщи ИРНА.

В публикация в социалната мрежа Екс Багаи разкритикува неотдавнашните изявления на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който според него се е похвалил с участието на европейските държави в конфликта.

Иранският говорител категорично отхвърли твърденията за европейски неутралитет.

"Поредните признания на Марк Рюте за съзнателното съучастие на Европа в американско-израелската агресивна война срещу Иран още веднъж потвърждават, че европейските държави не са били безпристрастни в тази брутална и незаконна агресия. Онези, които предоставиха своя територия, военни бази и инфраструктура, за да улеснят нападението, не могат да избегнат отговорността за участието си в тази непровокирана агресия и тежките ѝ последици", написа Багаи.

Той отправи и лични критики към генералния секретар на НАТО, като определи изказванията му не като проява на сила, а като демонстрация на угодничество.

"Непрестанното самохвалство на генералния секретар на НАТО за подкрепата на една незаконна война по избор не е признак на сила, а разкрива мисленето на човек, който се стреми да спечели благоволението на своя господар. В очите на Вашингтон една неефективна организация не може да стане ефективна нито чрез унизително покорство, нито подобно ласкателство може да възстанови самоуважението и личната почтеност на онзи, който го проявява", допълни той.

(БТА)