Продължава гасенето на големия пожар в халета за пластмаса в София

Продължава гасенето на големия пожар, който възникна в халета за преработка на пластмаса в София. Към 21:00 часа снощи огънят е локализиран.

Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София

През нощта на терен са останли 5 пожарни, а в момента там има 4 пожарни атомобила. Късно снощи химическият автомобил и линейката са напуснали района. Направени са 4 замервания на въздуха, като не са отчетени превишения в нормите, съобщи БНТ.

"Следим непрекъснато ситуацията във връзка с възникналия пожар на територията на Екоболпак. Нашата мобилна измервателна станция измерва концентрациите на основните атмосферни замърсители – фини прахови частици, азотен диоксид, въглероден оксид, озон и серен диоксид.

Искам да успокоя гражданите, че към настоящия момент няма опасност за здравето. Единствените фактори, така благоприятни от вчерашната буря, са, че се разсеяха замърсителите, падналият дъжд и вятърът подпомогнаха издигането и бързото разсейване на димния облак.

Към момента с нашата мобилна станция следим тези вещества, които изброих. Мобилната ни станция беше позиционирана в Нови Искър по сигнал на граждани.

Непосредствено след регистрацията на сигнала началникът на отдел „Въздух“ към дирекцията премести и позиционира станцията на около 400 метра от мястото на пожара, за да проследява в реално време качеството на атмосферния въздух", обясни Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух", Столична община.