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Батерии и флакони сред отпадъците – основна версия за пожара в "Екобулпак"

Горят отпадъци от пластмаса и хартия

01.07.2026 | 19:31 ч. Обновена: 01.07.2026 | 19:31 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Предполагаемите причини за пожара в завод на "Екобулпак" са батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Окончателната причина ще бъде установена от компетентните органи след приключване на огледите и проверките, съобщиха от дружеството.

Пожарът е локализиран в приемното отделение за разделно събрани отпадъци от опаковки - в началната част на инсталацията, но се е разпространил и към други части на инсталацията. Няма опасност от по-голямо разпространение, казаха още от "Екобулпак".

Горят отпадъци от пластмаса и хартия. Всички работници и служители са своевременно евакуирани, няма пострадали.

След приключване на действията ще бъде извършена оценка на щетите

и ще бъдат набелязани необходимите мерки за възстановяване на работата на инсталацията.

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На този етап не може да бъде дадена точна оценка как инцидентът ще се отрази на системата за разделно събиране на отпадъци в обслужваните от фирмата райони на Столичната община. Това ще стане възможно след установяване на щетите и определяне на сроковете за възстановяване на дейността, казаха още от дружеството.

Сигналът за пожара е получен в 16:30 ч.

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