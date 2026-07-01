Батерии и флакони сред отпадъците – основна версия за пожара в "Екобулпак"

Предполагаемите причини за пожара в завод на "Екобулпак" са батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Окончателната причина ще бъде установена от компетентните органи след приключване на огледите и проверките, съобщиха от дружеството.

Пожарът е локализиран в приемното отделение за разделно събрани отпадъци от опаковки - в началната част на инсталацията, но се е разпространил и към други части на инсталацията. Няма опасност от по-голямо разпространение, казаха още от "Екобулпак".

Горят отпадъци от пластмаса и хартия. Всички работници и служители са своевременно евакуирани, няма пострадали.

След приключване на действията ще бъде извършена оценка на щетите

и ще бъдат набелязани необходимите мерки за възстановяване на работата на инсталацията.

На този етап не може да бъде дадена точна оценка как инцидентът ще се отрази на системата за разделно събиране на отпадъци в обслужваните от фирмата райони на Столичната община. Това ще стане възможно след установяване на щетите и определяне на сроковете за възстановяване на дейността, казаха още от дружеството.

Сигналът за пожара е получен в 16:30 ч.