Областният на Велико Търново забрани със заповед къпането в неохраняеми водоеми

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов издаде заповед за забрана за къпане в неохраняеми и необезопасени водоеми, съобщиха от областната администрация в старата столица. Разпоредбата е изпратена до всички отговорни институции, а контролът на дейностите ще се осъществява от зам.-областния управител Петър Димитров.

Заповедта е постоянна и касае ползването на неохраняеми и необезопасени язовири, езера, канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилища на територията на област Велико Търново.

Изрично забранено е къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел в тях.

Къпането, плуването и водните спортове са разрешени единствено в максимално обезопасени водни площи.

Заповедта налага още да се спазват изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване от всички държавни организации и общински администрации, обществени организации, фирми, кооперации и физически лица на територията на областта.

Собствениците, арендаторите, концесионерите, наемателите и ползвателите на водни обекти са длъжни да поставят съответните забранителни, предупредителни и информационни табели. Те трябва да са на разстояние не по-голямо от 200 метра помежду си, а контролът за спазване на забраната да бъде постоянен.

Басейните за обществено ползване трябва да са максимално обезопасени и да се наблюдават от спасители.

Водните площи, които не са отдадени под наем или концесия, са отговорност на кметовете на съответната община, на чиято територия се намират. При установяване на нарушения, областният управител следва да бъде незабавно уведомен, за да се предприемат административно – наказателни мерки.

Регионалното управление на образованието – Велико Търново има задължение, чрез директорите на училища и детски градини, да организира и проведе необходимата превантивна и разяснителна дейност за безопасно къпане и плуване на учениците и децата.

Хората, които нарушават разпоредбите носят административно-наказателна отговорност по Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.