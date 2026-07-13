ЕС и Лондон наложиха санкции на Русия за кибер операции, ще има отговор

Русия заяви, че ще даде „подходящ отговор“ на най-новите санкции, наложени от Великобритания и ЕС във връзка с предполагаеми руски кибер- и хибридни операции в цяла Европа.

"Москва ще даде подходящ отговор", каза руското външно министерство пред държавната информационна агенция РИА Новости в отговор на въпрос относно разширяването на санкциите от страна на Брюксел и Лондон.

По-рано през деня Министерството на външните работи на Великобритания обяви нови санкции, наложени съвместно с ЕС, като посочи, че те са насочени срещу „упоритите и все по-безразсъдни опити на руската държава да сее хаос и разединение в цяла Европа“.

"Руската държава и нейните престъпни мрежи, отговорни за организирането на кибератаки, намесата в избори и разпространяването на злонамерени антиукраински наративи в цяла Европа, днес бяха подложени на санкции от страна на Обединеното кралство“" се посочва в изявлението.

В него се уточнява, че най-новите санкции са насочени срещу 24 физически и юридически лица, стоящи зад "разрушителни кибер- и хибридни операции, включително киберпрестъпници, участващи в прокси мрежи“, за които Лондон твърди, че са свързани с руските разузнавателни служби.

„Заедно с нашите партньори Великобритания ще продължи да изобличава това поведение, да укрепва нашата устойчивост и да реагира на хибридната заплаха от страна на руската държава. Това няма да ни възпрепятства да подкрепяме Украйна“, заяви британският външен министър Ивет Купър.