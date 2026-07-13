ЕС и Лондон наложиха санкции на Русия за кибер операции, ще има отговор

Русия заяви, че ще даде „подходящ отговор“ на най-новите санкции, наложени от Великобритания и ЕС във връзка с предполагаеми руски кибер- и хибридни операции в цяла Европа.
"Москва ще даде подходящ отговор", каза руското външно министерство пред държавната информационна агенция РИА Новости в отговор на въпрос относно разширяването на санкциите от страна на Брюксел и Лондон.
По-рано през деня Министерството на външните работи на Великобритания обяви нови санкции, наложени съвместно с ЕС, като посочи, че те са насочени срещу „упоритите и все по-безразсъдни опити на руската държава да сее хаос и разединение в цяла Европа“.
"Руската държава и нейните престъпни мрежи, отговорни за организирането на кибератаки, намесата в избори и разпространяването на злонамерени антиукраински наративи в цяла Европа, днес бяха подложени на санкции от страна на Обединеното кралство“" се посочва в изявлението.
В него се уточнява, че най-новите санкции са насочени срещу 24 физически и юридически лица, стоящи зад "разрушителни кибер- и хибридни операции, включително киберпрестъпници, участващи в прокси мрежи“, за които Лондон твърди, че са свързани с руските разузнавателни служби.
„Заедно с нашите партньори Великобритания ще продължи да изобличава това поведение, да укрепва нашата устойчивост и да реагира на хибридната заплаха от страна на руската държава. Това няма да ни възпрепятства да подкрепяме Украйна“, заяви британският външен министър Ивет Купър.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.