Нова следа: Пастрокът на Наталия е засечен във Величково, детето не е с него от дни

14-ти ден продължава издирването 11-годишната Наталия от село Константиново и нейния пастрок, който я отвлече.

Доброволци, участващи в акцията сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района варненското село Величково. Асен Симеонов познава района и може да изминава много километри в пресечена и горска местност. Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов, предава БНТ.

Боян Доцев, доброволец, разкри: "Предната вечер го гонихме във Величково също, като е минал покрай наш доброволец, разпознат е напълно - по начин, по който си служи с фенерчето, по начина, по който бяга, прийомите, с които си служи са идентични. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия е скрита някъде, не се знае в какво състояние. Може да е в местен водопад, пещера, изоставена къща."

Наталия е в неизвестност от 30 юни, като по информация от МВР детето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов. Мъжът е взел със себе си детето след скандал с майката.

По данни на негови близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка му.

ГДБОП активира и системата Амбър Алърт за изчезнали деца, а в търсенето се включиха и доброволци.