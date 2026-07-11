Илиана Раева: Прекрасен Марти, не мога все още да повярвам

Почивай в мир и Светлина, прекрасен Марти! Не мога все още да повярвам. Това написа във Фейсбук президентът на федерацията по художествена гимнастика - Илиана Раева след новината за кончината на Мартин Велев - син на Весела Лечева.
"Почивай в мир и Светлина, прекрасен Марти! Не мога все още да повярвам… Бог да те прости.. Съболезнования на близките", написа тя.
36-годишният мъж загуби живота си в петък, 10 юли на територията на Гърция.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.