Илиана Раева: Прекрасен Марти, не мога все още да повярвам

Почивай в мир и Светлина, прекрасен Марти! Не мога все още да повярвам. Това написа във Фейсбук президентът на федерацията по художествена гимнастика - Илиана Раева след новината за кончината на Мартин Велев - син на Весела Лечева.

"Почивай в мир и Светлина, прекрасен Марти! Не мога все още да повярвам… Бог да те прости.. Съболезнования на близките", написа тя.

36-годишният мъж загуби живота си в петък, 10 юли на територията на Гърция.