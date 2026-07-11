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Илиана Раева: Прекрасен Марти, не мога все още да повярвам

36-годишният мъж загуби живота си в петък

11.07.2026 | 16:00 ч. 41
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Почивай в мир и Светлина, прекрасен Марти! Не мога все още да повярвам. Това написа във Фейсбук президентът на федерацията по художествена гимнастика - Илиана Раева  след новината за кончината на Мартин Велев - син на Весела Лечева.

"Почивай в мир и Светлина, прекрасен Марти! Не мога все още да повярвам… Бог да те прости.. Съболезнования на близките", написа тя.

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36-годишният мъж загуби живота си в петък, 10 юли на територията на Гърция.

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Тагове:

Весела Лечева син Илиана Раева Гърция
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