Звезди се събират за спектакъл в Античния театър по повод 170 г. църквата "Света Марина"

На 15 юли 2026 г. от 20:30 часа Античният театър в Пловдив ще бъде домакин на гала спектакъла „Светлина през вековете“, посветен на 170-годишнината от възстановяването на Митрополитски храм „Св. великомъченица Марина“. Събитието се организира с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай и по инициатива на Църковното настоятелство на храма.



На сцената ще се срещнат едни от най-обичаните български музиканти, актьори, изпълнители, танцьори и хорови състави в един вдъхновяващ разказ за духовността, паметта и силата на българската култура.

Примабалерината на балета на Софийската опера Марта Петкова и балетиста Никола Хаджитанев се присъединяват към звездния състав от артисти и музиканти, сред които са Нина Николина, Мариус Куркински, Мария Славова, братя Владигерови и др.

Специално участие в Галата ще има и пианистът Евгени Генчев, който ще изпълни „Ноктюрно“ от Фредерик Шопен.

Водещи на събитието са актьорите Евелин Костова и Антъни Пенев.

В събитието се включва оркестъра на Музикалната академия, хора на църквата „Света Марина“ и възпитаниците на известната пловдивска школа Арт Войс център, която от няколко години създава изключителни млади музикални дарования.

Освен, че ще бъде едно от събитията, посветени на годишнината на Митрополитски храм „Св. великомъченица Марина“, спектакълът носи и благотворителна кауза.

Пловдивска света митрополия съобщава, че средствата, събрани от продажбата на билетите за гала спектакъла „Светлина през вековете“, ще бъдат използвани за подпомагане на съхраняването, поддръжката и духовно-просветната дейност на храмовете в Пловдивската епархия.

Кулминацията на честванията за тазгодишния храмов празник на „Света великомъченица Марина“ ще бъде с отслужването на богослужебни последования.

На 16 юли, в 18:00 ч., ще започне литийно шествие, с пренасяне копието на чудотворната Божигробска икона на св. Богородица, от катедралния храм „Света Богородица“ към празнуващия митрополитски храм „Света Марина”, където ще бъде отслужена Празнична Архиерейска вечерня от 18:30ч.

На 17 юли в 9:00 ч. Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще възглави празничната архиерейска света Литургия по повод празника.