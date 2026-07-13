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Кола се обърна на "Тракия", пострадаха майка и дете

Жената е изгубила контрол над управлението

13.07.2026 | 14:53 ч. 12
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Поредна катастрофа е станала на автомагистрала "Тракия" в при 261-вия километър в района на Сливен. 

Около 13:00 часа лек автомобил е излязъл извън пътното платно. В него са пътували майка и дете, като жената е изгубила контрол над управлението на колата и впоследствие се е обърнала по таван.

Двамата са транспортирани за преглед в болнично заведение, като по данни на полицията те са в добро състояние и нямат сериозни наранявания.

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