Кола се обърна на "Тракия", пострадаха майка и дете

Поредна катастрофа е станала на автомагистрала "Тракия" в при 261-вия километър в района на Сливен.

Около 13:00 часа лек автомобил е излязъл извън пътното платно. В него са пътували майка и дете, като жената е изгубила контрол над управлението на колата и впоследствие се е обърнала по таван.

Двамата са транспортирани за преглед в болнично заведение, като по данни на полицията те са в добро състояние и нямат сериозни наранявания.