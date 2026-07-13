Макрон: Франция и Европа са готови да защитават свободата и с кръв, ако се наложи

Франция и Европа са готови да защитават "свободата и правото" и с кръв, ако се наложи, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

"Европа се превръща в сила (. . .) Посланието, което изпращаме на света, е следното: да, мирът е нашата цел, но ние ценим свободата и правото. И винаги сме готови да се сражаваме, за да ги защитаваме, ако е необходимо, готови сме да пролеем и кръвта си", каза френският лидер в рамките на традиционната си реч, адресирана до въоръжените сили, преди националния празник на Франция, който се отбелязва на 14 юли.

Увеличаването на бюджетите за отбрана от идването ми на власт през 2017 година е едно изпълнено обещание, каза още Еманюел Макрон, като отбеляза, че целта е била превъоръжаването на Франция.

"През 2017 година ви обещах, че бюджетът за отбрана ще бъде увеличен, че задълженията ще бъдат изпълнени и че Франция и войските ѝ ще са на висотата на задълженията и отговорностите си ( . . . ) Обещанието е спазено, фактите са налице и историята ще се произнесе", изтъкна Макрон.

(БТА)