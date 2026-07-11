До 2030 г.: Как НАТО се подготвя за възможен конфликт с Русия в Европа

Хората на президента Путин внезапно се появяват в Нарва, малък граничен град на ръба на източния фланг на НАТО в Естония. Те посяват семената на недоволство и твърдят, че мнозинството рускоезично население е дискриминирано.

"Путин чака момент, за да ги "защити", каза високопоставен украински военен източник, пожелал анонимност. Не след дълго руски войски нахлуват и от НАТО се иска да отговори.

Това, което съюзниците ще направят след това, ще оформи региона в продължение на десетилетия, пише The Times.

Военните офицери смятат, че най-опасният момент за Европа ще настъпи в годините след сключването на мирно споразумение в Украйна. Увеличаването на разходите за отбрана се основава на предположението, че Русия може да атакува източния фланг на алианса до 2030 г.

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, началникът на армията на Германия, заяви тази година, че „всички 32 партньори от НАТО са съгласни, че Русия може да има капацитета да нахлуе в страна партньор на НАТО през 2029 г.“.

Началниците на британските армии проведоха военно учение в Лондон и един офицер заяви, че 2030 г. "е годината, в която виждаме заплахата от Русия най-остра".

Има обаче разлика между страна, която е готова да атакува, и такава, която планира да предприеме този ход.

Матю Савил, директор на военните науки в Кралския институт за обединени сили, каза:

"Няма консенсус за това колко време ще отнеме на Русия да възстанови силите си "след" Украйна. До голяма степен това е така, защото зависи от това каква заплаха представлява и от това да постигне "какво"."

На срещата на върха на алианса в Анкара в сряда Рюте беше помолен да коментира данни, които показват, че някои държави-членки изостават от други по отношение на надеждните планове за разходи за отбрана. Той обясни, че ако допълнителните пари дойдат твърде бързо, няма да има оръжия, готови за инвестиране. Британски военни офицери предупредиха подобно.

Военните офицери на НАТО са загрижени, че когато войната на Русия в Украйна – сега в петата си година – най-накрая приключи, Путин ще има десетки хиляди мобилизирани войници, които ще се нуждаят от място, където да отидат, и икономика във военно време, която не може да се справи с мирно време.

Логиката на забележките на Рюте и други, че Русия може да е готова за атака до 2030 г., е, че дотогава Москва ще е имала време да възстанови силите си достатъчно, за да представлява реална заплаха за алианса.

Запитан за датата 2030 г., Мартин О'Донъл, говорител на Върховния щаб на съюзническите сили в Европа, където се провеждат европейските операции на НАТО, заяви пред The ​​Times в кулоарите на срещата на върха, че има "прозорец от възможности за съюзниците да получат възможностите, които са се съгласили да получат, сега".

В момента руската икономика е почти напълно милитаризирана и около 70% от държавния бюджет отива за разходи, свързани със сигурността, всичко това за сметка на редовната икономика.

Тази тенденция би била много трудна за Кремъл да обърне бързо, обясни високопоставен служител на НАТО, който заяви, че няма доказателства, които да сочат, че Русия е заинтересована от конфликт с НАТО.

Той каза, че тенденцията по време на война означава, че "Русия или няма планове за постигане на мир в Украйна, или нейната позиция на сила и намерение към границите на НАТО със сигурност ще продължат в дългосрочен план, или по-вероятно и двете неща ще са верни".

Някои експерти смятат, че Русия е по-слаба, отколкото други я представят. Дори ако конфликтът приключи, Русия ще трябва да поддържа голяма окупационна сила, за да защити територията, която е спечелила. Русия няма капацитет за война на два фронта.