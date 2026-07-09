Заради "резервите" на България: Одобряват санкциите срещу Русия, но без името на патриарх Кирил

Новият, 21-ви пакет от санкции на ЕС срещу Русия може да бъде одобрен в понеделник, 13 юли, по време на среща на външните министри на ЕС в Брюксел, но в "облекчен" вид - по-специално без името на патриарх Кирил от Руската православна църква в списъка със санкции. Това съобщава украинското издание "Европейска правда", цитирайки свои източници в Брюксел.

Съветът по външни работи на ЕС на 13 юли може да одобри 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Руската федерация, но в компромисен вариант: без споменаване на патриарха на Руската църква Кирил и с "изгладени" формулировки относно забраната за влизане в ЕС на руски бойци.

"Само преди седмица изглеждаше, че разногласията между държавите-членки относно ключовите позиции на 21-ия пакет са твърде дълбоки и той ще трябва да бъде отложен за есента. Но след обсъждането на новия вариант на заседанието на Комитета на постоянните представители (Корепер) на 12 юли, това даде надежда, че ще бъде намерен компромис", обяснява един от събеседниците на "EuroPravda".

По-специално, за да одобри пакета, ЕС най-вероятно ще направи следните компромиси:

ще премахне предложените санкции срещу патриарха на Руската православна църква Кирил и основателя на руския Лукойл Вагит Алекперов по искане на България и Италия;

ще смекчи формулировката на предложената забрана за влизане в ЕС на руски бойци, участвали във войната срещу Украйна (да, това се отнася до евентуалното изключване на бивши военни от забраната) по искане на Италия, Франция, Гърция, Кипър и други;

опрости формулировката относно забраната за внос на руска риба в ЕС, по-специално, като се откаже от пълната забрана за внос на треска от Руската федерация и Беларус (последната е "задна вратичка" за руска риба в ЕС), в интерес на Германия, Франция, Нидерландия и Полша;

ще отмени редица предложения за втечнен газ от Русия и свързани с него танкери поради натиск от Гърция, Кипър, Малта и др.

Следващото обсъждане на пакета от санкции в Корепер е насрочено за петък, 10 юли: на този ден, според информация на изданието, ирландското председателство очаква техническото му одобрение с окончателно приемане в понеделник, 13 юли, на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи.

Ако до 10 юли не бъде постигнат консенсус, може да се проведе заседание на Комитета на постоянните представители в неделя, 12 юли, но решение все още не е взето.

Източници на EuroPravda не изключват, че окончателното политическо решение по 21-ия пакет от санкции ще бъде взето директно от външните министри на ЕС на 13 юли

В прогнозите не е изключена и опцията на 13 юли да бъде одобрено само замразяване на ценовия таван за руския петрол на 44,1 долара за барел за следващите шест месеца - а одобрението на 21-ия пакет да бъде отложено за есента, или пакетът да бъде приет чрез писмена процедура на ниво Комитет на постоянните представители.

Припомняме, че според плана на Европейската комисия 21-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия трябва да бъде одобрен до 15 юли - поради крайния срок за актуализиране на "ценовия таван" за руския петрол. Както съобщава "Европейска Правда", в началото на юни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

Оттогава държавите от ЕС не успяват да намерят обща позиция относно налагането на санкции срещу руския риболов (те искат значително да смекчат квотите, предложени от Европейската комисия), забраната за влизане в ЕС на руски бойци, индивидуални санкции срещу руснаци, включително патриарх Кирил на Руската православна църква, и други.

България няма да блокира 21-ия пакет от сканции

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че страната ни няма да блокира 21-я пакет от санкции на ЕС, но има резерви спрямо него.

"В позицията на правителството е записано, че страната ни има резерви спрямо включването на лицата, които вече обяви премиерът Радев", заяви Стоянов.

Наскоро министър-председателят каза, че България е против включването в списъка на руския патриарх Кирил на един от акционерите в "Лукойл" - Вагит Алекперов. Страната ни обаче няма да налага вето.

Това може да се приеме за промяна в позицията, след като на 19 юни в Брюксел премиерът Румен Радев в прав текст обяви на няколко пъти зададен му въпрос: "Да, ще наложим вето".