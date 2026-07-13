Патриарх Кирил и основателят на "Лукойл" отпаднаха от проекта санкции на ЕС срещу Русия ?

Имената на патриарха на Руската православна църква Кирил и основателя на руската петролна компания "Лукойл" Вагит Алекперов са били извадени от проекта на новия, 21-ви пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщи "Европейска правда" в Брюксел, позовавайки се на дипломатически източници, запознати с хода на преговорите.

Според дипломати от няколко държави членки на ЕС България е настояла патриарх Кирил и Вагит Алекперов да бъдат изключени от санкционния списък. По-късно към това искане се е присъединила и Италия.

Източниците посочват още, че най-спорните въпроси около новия пакет вече са решени, но в голяма степен чрез смекчаване на първоначалните предложения.

Сред промените са значително ограничаване на обхвата на забраната за влизане в ЕС на руски бойци, отпадане на предложението за забрана на вноса в ЕС на треска, минтай и някои други видове риба от Русия, както и отказ от планираните строги ограничения върху руския втечнен природен газ и специализираните танкери за неговия превоз.

Положителна новина е постигнатото принципно съгласие между държавите членки временно да бъде фиксиран таванът на цената на руския петрол на ниво от 44,1 долара за барел.

Сред нерешените въпроси остава искането на Австрия за премахване на санкциите и размразяване на активите на руската инвестиционна компания Rasperia, свързвана с руския олигарх Олег Дерипаска. Компанията има съдебни претенции за милиарди евро към дъщерно дружество на австрийската банка Райфайзен.

Посланиците на страните от ЕС все още не са постигнали съгласие по окончателния текст на 21-вия пакет санкции срещу Русия.

По-рано изданието прогнозира, позовавайки се на свои източници, че пакетът може да бъде одобрен на 13 юли по време на заседанието на външните министри на ЕС в Брюксел, но в значително смекчен вариант, включително без името на патриарх Кирил в санкционния списък.

Въпросът за премахването на санкциите върху активи, свързвани с Олег Дерипаска, беше публично обсъждан за последен път през октомври 2025 г. по време на преговорите за 19-ия пакет санкции.

Австрийската банка Райфайзен остава западната банка с най-голямо присъствие в Русия след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г., въпреки че се опита да продаде руското си подразделение.