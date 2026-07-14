Почина Марио Мафията, остави Перник с едно голямо сърце по-малко

Перник загуби един от най-колоритните, обичани и ведри образи, които правеха ежедневието в града по-усмихнато. В събота кварталът осиротя, след като си отиде Марио, по-известен сред всички местни с псевдонима Мафията. Новината за смъртта му бързо се разчу сред местните жители, които още не могат да повярват, че няма да чуят култовите му лафове по улиците.

Марио беше човек от народа — приятел на абсолютно всеки, когото срещне. Той притежаваше онова рядко, огромно сърце, което в днешно време трудно се открива. Винаги положителен, винаги готов да те поздрави и да оправи деня ти. Нямаше значение дали те познава от години, или те вижда за първи път — за него всеки беше близък и към всеки се обръщаше с характерното и искрено „алтавец“, пишат неговите приятели.

„Аре малко... Аре много!“

Всеки град има своите живи легенди, чиито думи се превръщат в местен фолклор. Марио остави след себе си фрази, които дълго ще се цитират в Перник. Кой не е чувал неговото емблематично изказване „Аре малко“, последвано веднага от категоричното „Аре много“? Тези думи, изречени с неговата специфична харизма, носеха настроение и разсмиваха малки и големи.

Двете му най-големи страсти извън хората бяха риболовът и футболът. Марио беше заклет фен на ФК Барселона и Лео Меси. С удоволствие коментираше мачовете, а разговорите за любимата игра често бяха придружени от неизменните патрончета, с които обичаше да си пийва за здравето на приятелите.

Последните дни на един кавалер

Дори в последните си дни на този свят Марио остана верен на себе си — търсещ начин да дари усмивка. Местните хора разказват как малко преди да си отиде, той е обикалял из квартала и е раздавал цветя на хората. Подарил цвете на продавачката в пицария, а след това зарадвал и друго русо момиче на улицата. Този жест описва целия му земен път — да раздава добрина, без да иска нищо в замяна.

Марио Мафията си отиде, но споменът за добрия, весел и широкоскроен човек, който беше приятел на целия град, ще остане жив.

„Аре много“ мир на душата ти!