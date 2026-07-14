Млад мъж е със счупени зъби след сбиване в центъра на Перник

При сбиване в центъра на Перник тази нощ е пострадал мъж, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Оттам допълниха, че случаят е от тази нощ, около 23:30 ч., когато на една от пешеходните улици – „Търговска“, между двама мъже е възникнал спор.

Конфликтът е ескалирал до физическа саморазправа, при която е пострадал единият от тях – 28-годишен мъж. На потърпевшия са били счупени зъби.

По негови данни той не познава човека, причинил му нараняванията, а след инцидента извършителят е избягал.

Образувано е досъдебно производство. Предприети са всички необходими действия за установяване на предполагаемия извършител.