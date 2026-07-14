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Млад мъж е със счупени зъби след сбиване в центъра на Перник

Пострадалият не познавал човека, причинил му нараняванията

14.07.2026 | 11:48 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

При сбиване в центъра на Перник тази нощ е пострадал мъж, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Оттам допълниха, че случаят е от тази нощ, около 23:30 ч., когато на една от пешеходните улици – „Търговска“, между двама мъже е възникнал спор. 

Конфликтът е ескалирал до физическа саморазправа, при която е пострадал единият от тях – 28-годишен мъж. На потърпевшия са били счупени зъби. 

По негови данни той не познава човека, причинил му нараняванията, а след инцидента извършителят е избягал.

Образувано е досъдебно производство. Предприети са всички необходими действия за установяване на предполагаемия извършител.

 

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