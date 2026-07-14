Дълбоко неравенство: Мястото на раждане решава шансовете за оцеляване при рак

Случаите на рак по света ще продължат да се увеличават, но тежестта няма да бъде разпределена равномерно. Докато хората живеят по-дълго, населението расте, а рискови фактори като замърсяването остават широко разпространени, най-бедните държави ще понесат най-тежките последици.

Това показва нов доклад на Световната здравна организация, цитиран от Euronews.

Най-голямо увеличение на онкологичните заболявания се очаква в Африка - със 125,2%, и в региона на Източното Средиземноморие - със 109,8%. Заради продължаващите неравенства най-силно засегнати ще бъдат страните с ниски и по-ниски средни доходи.

Оцеляването зависи от доходите и мястото на раждане

СЗО описва глобалната картина като "дълбоко неравенство". Петгодишната преживяемост при рака на гърдата и детските онкологични заболявания надхвърля 85% в държавите с високи доходи, но остава под 45% в най-бедните страни.

Една от основните причини е ограниченият достъп до диагностика. Когато заболяването не бъде открито навреме и стадият му не бъде определен точно, възможностите за ефективно лечение значително намаляват. В много държави късното поставяне на диагнозата продължава да бъде правило дори при видове рак, които могат да бъдат установени в ранен етап.

Разликите в достъпа до лечение не съществуват само между отделните държави. Те се проявяват и вътре в самите общества и са свързани с образованието, местоживеенето, етническата принадлежност, пола, уврежданията, принадлежността към коренно население и миграционния статут.

"Това дали човек ще преживее рак никога не трябва да зависи от мястото, където е роден, или от доходите му", заяви генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус.

По думите му тези различия не са неизбежни и могат да бъдат преодолени с по-силни и по-добре координирани действия.

Политически обещания има, но резултатите закъсняват

Въпреки засилените политически ангажименти през последните години напредъкът остава твърде бавен. В момента 82% от държавите разполагат с национални планове за контрол на онкологичните заболявания, а научните иновации се развиват бързо. Те обаче все още не достигат до пациентите с темпото, необходимо за спасяването на повече човешки животи.

"Макар в някои държави, които прилагат политики за превенция, да се отчита спад при определени видове рак, напредъкът е твърде бавен", заяви директорът на Международната агенция за изследване на рака към СЗО Елизабете Вайдерпас.

Тя предупреди, че все по-голяма роля играят затлъстяването, липсата на физическа активност, нездравословното хранене и замърсяването на въздуха.

Един от всеки петима е изложен на риск

Понастоящем един на всеки пет души е изложен на риск да развие рак през живота си, а 92% от хората ще имат близък член на семейството с подобна диагноза.

Само през 2024 г. в света са регистрирани 20,6 млн. нови случая и около 9,7 млн. смъртни случая. Ракът остава втората водеща причина за смърт след сърдечно-съдовите заболявания.

При мъжете най-разпространени са ракът на белия дроб и на простатата, а при жените - ракът на гърдата и на белия дроб.

СЗО призовава държавите да подобрят системите за събиране на данни и отчетност, да инвестират повече в прилагането на вече приетите мерки и да засилят международното сътрудничество между науката, политиката и медицинската практика.

"Изборите, които правим днес и през следващите години, ще определят тежестта на онкологичните заболявания и отражението им върху живота на хората в бъдеще", заяви Тедрос.