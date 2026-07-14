Сърбия предаде Стоян Мавродиев на българските власти

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България, след като сръбските власти го предадоха на ГКПП "Калотина". От границата той ще бъде конвоиран до Националната следствена служба в София, където предстои да му бъде предявено обвинение, пише БГНЕС.

Белград разреши екстрадицията му миналата седмица без провеждане на съдебно заседание.

Съгласно процедурата, ако бъде задържан с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд. Магистратите ще решат каква мярка за неотклонение да му бъде наложена.

Още миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че организацията по предаването на Мавродиев е била създадена бързо, а екстрадицията ще премине при облекчени условия и без излишни формалности.

Бившият ръководител на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка с разследване на антикорупционната комисия за предполагаемо длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева, отпуснат от банката.

По същото дело беше арестуван и бизнесменът Румен Гайтански, който впоследствие беше освободен. Тогава съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана.